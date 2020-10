Fotopublikácia predstaví P. Bystricu a okolie z vtáčej perspektívy

Považská Bystrica 9. októbra (TASR) - Podporiť rozvoj domáceho cestovného ruchu a predstaviť krásy Považskej Bystrice a jej okolia z vtáčej perspektívy je hlavným cieľom pripravovanej fotopublikácie Považská Bystrica a okolie z neba.



Realizátori leteckého fotografovania Slovensko z neba, vydavateľstvo CBS, aktívne pracujú na zostavení najzaujímavejších záberov na mesto Považská Bystrica a jej najbližšie okolie. Vydaním ojedinelej publikácie chcú pomôcť rozvoju turizmu v kraji.



"V súčasnosti čelíme negatívnym dosahom na cestovný ruch na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rozhodli sme sa pomôcť tomuto odvetviu vydaním fotoknihy, ktorá bude inšpiráciou pre naplánovanie si rodinného výletu či krátkeho pobytu so svojimi priateľmi v považskom regióne," uviedla Andrea Farkašová, média manažérka vydavateľstva CBS.



V týchto dňoch pracujú na tom, aby moderná Považská Bystrica, ktorá sa začala intenzívne rozvíjať v časoch prvej Československej republiky, bola zviditeľnená netradičným spôsobom, a to z vtáčej perspektívy.



"Toto mesto sa dlho volalo jednoducho Bystrica podľa tečúcej riečky. No keď sa časom zistilo, že na Slovensku je viacero Bystríc, každá dostala prívlastok. Túto nazvali Považská. V rozmachu cechov bola v slovenských dejinách veľmi výnimočným sídlom, pretože jedine tu sa v cechových štatútoch ako jazyk používala výlučne slovenčina. Dejiny mesta sú úzko spojené s Považským hradom, vtedy nazývaným Bystrický hrad. Najvýznamnejšie úlohy zohralo storočné vládnutie panstva rodu Podmanických," doplnila Farkašová.



V pripravovanej knihe nebudú chýbať prírodné diela Súľovské skaly, Manínska a Kostolecká tiesňava. "Pre považský región je vzácny aj barokový kaštieľ v mestskej časti Orlové premenený na hotel, renesančný kaštieľ v Jasenici, ako aj kaštieľ v Dolnom Lieskove, kalvária vyzerajúca z pohľadu vtákov ako zips, i mohutná Manínska či Kostolecká tiesňava chrániaca obec Záskalie. Pohľad na vodnú nádrž Nosice pripomína morskú zátoku," pripomenula Farkašová.