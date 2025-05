Fotoreportér TASR F. Iván vystaví v Košiciach výber svojej tvorby

Košice 30. mája (TASR) - Viac ako 80 fotografií predstaví na svojej výstave s názvom 44 fotografických rokov fotoreportér Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) František Iván. Výstava bude venovaná najmä jeho dvadsaťročnému pôsobeniu v TASR. Sprístupnená bude vo Východoslovenskom múzeum (VSM) v Košiciach od soboty (31. 5.) do 18. júna.



Na snímkach zachytáva politické, spoločenské, kultúre, športové či tragické udalosti. „Za 20 rokov v TASR som spravil okolo 10.000 fotoreportáži, čo predstavuje zhruba 100.000 fotografií. Výber preto nebol ľahký. Pri niektorých som však hneď vedel, že ich chcem na výstave. Najvýznamnejšie sú pre mňa ‚kráľovské‘ fotky. Boli to obrovské zážitky,“ spresnil s tým, že mal možnosť fotiť britskú kráľovnú Alžbetu II., nórskeho kráľa Haralda V. i holandskú kráľovnú Beatrix.



Väčšina vystavovaných fotografií je z východného Slovenska. Chýbať nebudú ani ocenené zábery z medzinárodného maratónu mieru či tragického výbuchu v bytovke v Prešove. Autor tiež predstaví voľnú tvorbu.



Fotografovať ho podľa vlastných slov baví aj po 44 rokoch. O to viac, že práca v TASR je rôznorodá. „Každý deň je iný, nikdy neviem, čo budem fotiť. Stále som v očakávaní, čo zažijem,“ dodal. Váži si tiež, ak jeho fotografie preberú i zahraničné agentúry. "Človeka poteší, že sa jeho práca dostane do sveta," priblížil.



„Veľmi sa teším, že máme v obrazovej redakcii takého kolegu, ako je František Iván, ide do každej reportáže naplno a vždy dodá to, čo sa od agentúrneho reportéra vyžaduje - rýchlu a kvalitnú obrazovú správu z toho, čo sa deje v jeho regióne. Gratulujem mu k jeho jubileu v agentúre a tiež ku skvelej výstave,“ povedal vedúci obrazovej redakcie TASR Michal Svítok.



Iniciátorom výstavy bol fotograf Róbert Klik, ktorý je zároveň jej kurátorom. Podľa neho by bola škoda, ak by široká verejnosť nevidela Ivánove zábery pokope a zostali by zabudnuté.



Profesionálnemu fotografovaniu sa Iván venuje od roku 1981, keď ukončil Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach. Ako povedal, pevné základy mu dal najmä vtedajší pedagóg a známy košický fotograf Zdeněk Smieško.



Iván získal za svoju tvorbu ocenenia ako Czech Press Photo, Slovak Press Photo a vyhral aj niekoľko cien Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach.