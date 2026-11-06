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Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi

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Na snímke fotograf TASR Michal Svítok počas vernisáže výstavy fotografií Michal Svítok: Mojich 15 v Galérii Karola Kállaya v Bratislave 23. februára 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Účastníci sa oboznámia aj s plánovaním letu a rizikovými situáciami, na ktoré je potrebné myslieť v praxi.

Autor TASR
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Senica 6. novembra (TASR) - Fotoreportér Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Michal Svítok sa bude v piatok formou prednášky a diskusie o 17.00 h v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici venovať možnostiam fotografovania z výšky. Priblíži pravidlá lietania s dronmi a ich bezpečné používanie. Informoval o tom Tomáš Jurovatý zo ZOS.

Účastníci sa oboznámia aj s plánovaním letu a rizikovými situáciami, na ktoré je potrebné myslieť v praxi. Svítok sa zameria aj na fotografickú stránku práce s dronom. Vysvetlí princípy kompozície, využitie línií, tvarov, svetla, mierky a perspektívy. Možnosti predstaví na konkrétnych ukážkach a upozorní na časté chyby. Priblíži tiež, ako vytvárať premyslené fotografie, ktoré ponúkajú viac než len nezvyčajný pohľad na krajinu či objekty.

Na snímke z dronu v popredí úsek D1 pri obci Likavka v okrese Ružomberok, križovatka a nájazd do tunela vo štvrtok 23. apríla 2026.
Foto: TASR - Michal Svítok



Na snímke z dronu areál Gymnázia P. O. Hviezdoslava (uprostred žltá budova) a Školy umeleckého priemyslu (vedľa) počas otvorenia nového školského roka v Kežmarku v utorok 1. septembra 2026.
Foto: TASR - Michal Svítok
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