< sekcia Regióny
Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi
Účastníci sa oboznámia aj s plánovaním letu a rizikovými situáciami, na ktoré je potrebné myslieť v praxi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Senica 6. novembra (TASR) - Fotoreportér Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Michal Svítok sa bude v piatok formou prednášky a diskusie o 17.00 h v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici venovať možnostiam fotografovania z výšky. Priblíži pravidlá lietania s dronmi a ich bezpečné používanie. Informoval o tom Tomáš Jurovatý zo ZOS.
Účastníci sa oboznámia aj s plánovaním letu a rizikovými situáciami, na ktoré je potrebné myslieť v praxi. Svítok sa zameria aj na fotografickú stránku práce s dronom. Vysvetlí princípy kompozície, využitie línií, tvarov, svetla, mierky a perspektívy. Možnosti predstaví na konkrétnych ukážkach a upozorní na časté chyby. Priblíži tiež, ako vytvárať premyslené fotografie, ktoré ponúkajú viac než len nezvyčajný pohľad na krajinu či objekty.
Účastníci sa oboznámia aj s plánovaním letu a rizikovými situáciami, na ktoré je potrebné myslieť v praxi. Svítok sa zameria aj na fotografickú stránku práce s dronom. Vysvetlí princípy kompozície, využitie línií, tvarov, svetla, mierky a perspektívy. Možnosti predstaví na konkrétnych ukážkach a upozorní na časté chyby. Priblíži tiež, ako vytvárať premyslené fotografie, ktoré ponúkajú viac než len nezvyčajný pohľad na krajinu či objekty.