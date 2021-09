Fotosúťaž starých a vzácnych stromov na Poľane trvá do 12. októbra

Detva 9. septembra (TASR) – Zachytiť na fotografii staré a vzácne stromy na Poľane je cieľom súťaže, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlásiť do 12. októbra. Ako ďalej pre TASR uviedla Anna Gondová zo Správy chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana, fotosúťaž s názvom Môj ROD(i)STROM tento rok vyhlásili ako prvý ročník v nadväznosti na oslavu jubilejného výročia 40. rokov CHKO Poľana.



Podľa nej súťaž nie je vekovo ani inak limitujúca. „Zapojiť sa tak môže každý. Jedinou podmienkou je, aby drevina bola v územnej pôsobnosti CHKO Poľana,“ zhrnula s tým, že fotografie je potrebné poslať vo formáte A4. Podmienkou zaradenia do súťaže je vyplnená a podpísaná prihláška. Spolu so súťažnými fotografiami je potrebné zaslať ju na poštovú adresu organizátora. Dôležité je, aby fotografie vznikli od 12. februára do 12. októbra tohto roka. „Fotografická súťaž nesie v sebe myšlienku skladať mozaiku výnimočných a osobitých stromov, ktoré rastú na Poľane,“ pripomenula Gondová.



Organizátori tiež vyzývajú, že fotoaparátom môžu ľudia zachytiť svoj strom s rodinou v tradičnom odeve. „Odfotografujme sa so svojím výnimočným stromom so svojou rodinou a predstavme ho krátkym príbehom, ktorý sa k nemu viaže,“ dodávajú s tým, že súťaž prezentuje aj výnimočnosť Poľany vo vzťahu človeka a prírody. Gondová doplnila, že heslom súťaže je Zvečni tvoj výnimočný strom.



Pripomenula tiež, že výhercu vyberie odborná porota. Verejnosť si bude môcť fotografie pozrieť na profile CHKO Poľana na sociálnej sieti. Bližšie informácie k fotosúťaži a aj prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke https://chkopolana.sopsr.sk/