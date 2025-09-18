< sekcia Regióny
Fotovoltika na školách v Prešove má znížiť náklady
Projekt má podľa radnice aj silný edukačný potenciál. Žiaci môžu vo svojich školách priamo vidieť, ako sa elektrická energia vyrába a následne využíva v každodennej prevádzke.
Autor TASR
Prešov 18. septembra (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci s Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov prichádza s novým riešením, ktoré má priamy dosah aj na školské prostredie. Základom prvej zdieľanej energetickej skupiny na Slovensku sa stávajú práve základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré už využívajú fotovoltické panely alebo sa ich inštalácia pripravuje v najbližšom období. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Pre mesto sú školy jednou z najvyšších priorít - nielen ako inštitúcie zabezpečujúce vzdelávanie a výchovu žiakov, ale aj ako dôležité centrá mestského života v jednotlivých jeho častiach. Okrem obsahu a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu preto samospráva systematicky investuje aj do ich zázemia, či už formou pravidelnej údržby, modernizačných opatrení alebo rozsiahlych rekonštrukčných projektov,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Fotovoltické zdroje na školách nebudú pokrývať len ich vlastnú spotrebu. Prebytočná energia sa využije aj v ďalších mestských objektoch - od športovísk až po zariadenia sociálnych služieb. To znamená, že práve školy sa stávajú srdcom celého systému, ktorý prináša úspory a energetickú stabilitu pre celé mesto.
Projekt má podľa radnice aj silný edukačný potenciál. Žiaci môžu vo svojich školách priamo vidieť, ako sa elektrická energia vyrába a následne využíva v každodennej prevádzke.
„Po úspešných projektoch zatepľovania, výmeny okien či modernizácie osvetlenia teraz vytvárame ucelený systém, ktorý spája obnoviteľné zdroje energie s konceptom zdieľania. Tento model je modernou odpoveďou na rastúce ceny energií aj klimatické výzvy,“ vysvetlil Oľha tento krok od realizovaných energoopatrení v rámci školských objektov k mestským SMART riešeniam.
„Výhodou je, že energiu, ktorú vyrobíme a nespotrebujeme na mieste výroby, napr. fotovoltický zdroj na škole počas víkendov, vieme efektívne využiť v iných mestských budovách,“ vysvetlil mechanizmus distribúcie energie riaditeľ Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
Ako doplnil, projekt je zároveň súčasťou pripravovaného systému inteligentného energetického manažmentu, ktorý má v budúcnosti zabezpečiť automatizovaný monitoring výroby, spotreby a distribúcie energií.
„Pre mesto sú školy jednou z najvyšších priorít - nielen ako inštitúcie zabezpečujúce vzdelávanie a výchovu žiakov, ale aj ako dôležité centrá mestského života v jednotlivých jeho častiach. Okrem obsahu a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu preto samospráva systematicky investuje aj do ich zázemia, či už formou pravidelnej údržby, modernizačných opatrení alebo rozsiahlych rekonštrukčných projektov,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Fotovoltické zdroje na školách nebudú pokrývať len ich vlastnú spotrebu. Prebytočná energia sa využije aj v ďalších mestských objektoch - od športovísk až po zariadenia sociálnych služieb. To znamená, že práve školy sa stávajú srdcom celého systému, ktorý prináša úspory a energetickú stabilitu pre celé mesto.
Projekt má podľa radnice aj silný edukačný potenciál. Žiaci môžu vo svojich školách priamo vidieť, ako sa elektrická energia vyrába a následne využíva v každodennej prevádzke.
„Po úspešných projektoch zatepľovania, výmeny okien či modernizácie osvetlenia teraz vytvárame ucelený systém, ktorý spája obnoviteľné zdroje energie s konceptom zdieľania. Tento model je modernou odpoveďou na rastúce ceny energií aj klimatické výzvy,“ vysvetlil Oľha tento krok od realizovaných energoopatrení v rámci školských objektov k mestským SMART riešeniam.
„Výhodou je, že energiu, ktorú vyrobíme a nespotrebujeme na mieste výroby, napr. fotovoltický zdroj na škole počas víkendov, vieme efektívne využiť v iných mestských budovách,“ vysvetlil mechanizmus distribúcie energie riaditeľ Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
Ako doplnil, projekt je zároveň súčasťou pripravovaného systému inteligentného energetického manažmentu, ktorý má v budúcnosti zabezpečiť automatizovaný monitoring výroby, spotreby a distribúcie energií.