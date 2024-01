Fotovoltika na strechách trnavských škôl usporila 67 percent energie

Trnava 24. januára (TASR) - Priemernú úsporu elektrickej energie približne 67 percent dosiahlo deväť základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava vďaka inovatívnemu umiestneniu fotovoltických zariadení na ich strechách. Trnava sa tak stala prvým mestom na Slovensku, ktoré dosiahlo takýto stupeň energetickej samostatnosti, informovala hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



Inštalácia fotovoltiky sa začala na jeseň 2022 a do februára 2023 už všetky základné školy vyrábali vlastnú energiu. "Niektoré z nich dokonca vyprodukovali nadbytok elektriny, ktorá bola odovzdávaná do siete, a prebytky boli použité na zníženie nákladov na mestskom zimnom štadióne," uviedla. Fotovoltické zariadenia vyšli mesto na 1,176 milióna eur s DPH, na projekt získalo podľa hovorkyne nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Okrem škôl je fotovoltika umiestnená aj na ďalších objektoch mesta, ako stredisko sociálnej starostlivosti, materské školy, mestská poliklinika či zariadenie pre seniorov.



Trnava v súčasnosti prevádzkuje 17 zariadení, ktorých predpokladaná výroba je 921,37 MWh ročne. "Priemerná spotreba elektrickej energie jedného rodinného domu za rok je 6 MWh, mesto by tak bolo schopné týmto inovatívnym spôsobom energeticky pokryť približne 200 rodinných domov," konštatovala hovorkyňa s tým, že samospráva sa chce projektovo pripraviť na nové výzvy.



"Očakávali sme návratnosť investície od troch do štyroch rokov v závislosti od trhových cien. Výsledky však už po pol roku ukázali, že školy dosiahli priemernú vysokú úsporu energie," uviedla. Hovorkyňa upozornila, že fotovoltické zariadenia znížili od svojho spustenia do 22. januára 2024 uhlíkovú stopu Trnavy o 252,01 ton CO2. "Predstavuje to úsporu 345 vysadených stromov," doplnila Majtánová.