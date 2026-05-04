< sekcia Regióny
Fragmenty Novej drámy budú priestorom pre dialóg a odbornú reflexiu
Program Fragmentov Novej drámy ponúkne štyri hlavné podujatia.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2026 tento rok neprebehne v tradičnej podobe so súťažnými divadelnými predstaveniami v hlavnom programe, Divadelný ústav však jeho kontinuitu zachová podujatím Fragmenty Novej drámy. Od 12. do 14. mája bude aj napriek obmedzeným podmienkam priestorom pre stretnutia, diskusiu a kritickú reflexiu súčasného divadla. TASR o tom informoval PR manažér Matúš Hrnčiar.
Spresnil, že program Fragmentov Novej drámy ponúkne štyri hlavné podujatia. Medzinárodná konferencia: Divadlo a občiansky dialóg otvorí aktuálne otázky vzťahu divadla a verejného priestoru. „Príspevky domácich aj zahraničných odborníkov sa zamerajú na možnosti participácie, politický rozmer divadla či jeho schopnosť iniciovať spoločenskú diskusiu,“ uvádza Divadelný ústav.
Ako ďalej avizuje, významnou súčasťou programu bude masterclass českého dramatika a režiséra Petra Zelenku. Autor filmov ako Knoflíkáři (1997), Rok ďábla (2002) či Ztraceni v Mnichově (2015) sa vo svojej prednáške zameria na rozdiely medzi filmovou a divadelnou tvorbou - od práce s časom a témou až po otázku diváckej identifikácie a katarzie. Ponúkne tiež pohľad na rozprávanie príbehov v európskom a americkom kontexte.
Riaditeľka festivalu a nová šéfka Divadelného ústavu Dária Fojtíková Fehérová pripomína, že Zelenkova tvorba je pevne ukotvená aj v divadelnom prostredí. „Okrem iných pravidelne spolupracuje s populárnym a originálnym Dejvickým divadlom. O to viac si vážime, že prijal pozvanie na Fragmenty Novej drámy - aj v kontexte toho, že koncom sezóny bude mať v Slovenskom národnom divadle premiéru hra Amatéri. Jeho tvorbu charakterizuje dynamický dialóg a ostrý humor, ktorými dokáže presne pomenovať aj závažné témy súčasnosti,“ dodala.
Tradičné podujatie Trojboj opäť predstaví finálové dramatické texty prostredníctvom inscenovaných čítaní. Do aktuálneho ročníka súťaže DRÁMA 2025 bolo prihlásených 58 textov zo Slovenska a Česka. Podujatie doplní diskusia s finalistami, tvorcami čítania a porotou o trendoch súčasnej dramatickej tvorby. Program vyvrcholí slávnostným vyhlásením a odovzdávaním ocenení.
Program Fragmentov Novej drámy 2026 je otvorený odbornej aj širšej verejnosti. Ponúkne aj diskusiu Nová dráma v chaose súčasného sveta, v ktorej bude dramaturgická rada festivalu a pozvaní hostia reflektovať uplynulú divadelnú sezónu a otvoria tiež témy rezonujúce v slovenskom divadle. Všetky informácie o programe a možnosť zaregistrovať sa na podujatia nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk.
Spresnil, že program Fragmentov Novej drámy ponúkne štyri hlavné podujatia. Medzinárodná konferencia: Divadlo a občiansky dialóg otvorí aktuálne otázky vzťahu divadla a verejného priestoru. „Príspevky domácich aj zahraničných odborníkov sa zamerajú na možnosti participácie, politický rozmer divadla či jeho schopnosť iniciovať spoločenskú diskusiu,“ uvádza Divadelný ústav.
Ako ďalej avizuje, významnou súčasťou programu bude masterclass českého dramatika a režiséra Petra Zelenku. Autor filmov ako Knoflíkáři (1997), Rok ďábla (2002) či Ztraceni v Mnichově (2015) sa vo svojej prednáške zameria na rozdiely medzi filmovou a divadelnou tvorbou - od práce s časom a témou až po otázku diváckej identifikácie a katarzie. Ponúkne tiež pohľad na rozprávanie príbehov v európskom a americkom kontexte.
Riaditeľka festivalu a nová šéfka Divadelného ústavu Dária Fojtíková Fehérová pripomína, že Zelenkova tvorba je pevne ukotvená aj v divadelnom prostredí. „Okrem iných pravidelne spolupracuje s populárnym a originálnym Dejvickým divadlom. O to viac si vážime, že prijal pozvanie na Fragmenty Novej drámy - aj v kontexte toho, že koncom sezóny bude mať v Slovenskom národnom divadle premiéru hra Amatéri. Jeho tvorbu charakterizuje dynamický dialóg a ostrý humor, ktorými dokáže presne pomenovať aj závažné témy súčasnosti,“ dodala.
Tradičné podujatie Trojboj opäť predstaví finálové dramatické texty prostredníctvom inscenovaných čítaní. Do aktuálneho ročníka súťaže DRÁMA 2025 bolo prihlásených 58 textov zo Slovenska a Česka. Podujatie doplní diskusia s finalistami, tvorcami čítania a porotou o trendoch súčasnej dramatickej tvorby. Program vyvrcholí slávnostným vyhlásením a odovzdávaním ocenení.
Program Fragmentov Novej drámy 2026 je otvorený odbornej aj širšej verejnosti. Ponúkne aj diskusiu Nová dráma v chaose súčasného sveta, v ktorej bude dramaturgická rada festivalu a pozvaní hostia reflektovať uplynulú divadelnú sezónu a otvoria tiež témy rezonujúce v slovenskom divadle. Všetky informácie o programe a možnosť zaregistrovať sa na podujatia nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk.