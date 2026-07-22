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Francúzska čembalistka L. Acabo má na Viva Musica! slovenskú premiéru
Louise Acabo vzbudila medzinárodný ohlas svojím debutovým sólovým albumom Chambonniéres Overseas, ktorý vyšiel v auguste 2025 vo vydavateľstve Alpha Classics.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Louise Acabo patrí k najvýraznejším osobnostiam mladej generácie francúzskych interpretov starej hudby. Talentovaná čembalistka sa v stredu v slovenskej premiére predstaví na 22. ročníku medzinárodného festivalu Viva Musica! v Bratislave. Koncert s názvom Baroque Stories odohrá o 20.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
„Jej hra sa vyznačuje virtuozitou a nesmiernou hĺbkou, vychádzajúcou z bohatého a rozmanitého repertoáru,“ približujú organizátori festivalu umelkyňu, ktorá patrí k najvýraznejším osobnostiam mladej generácie francúzskych interpretov starej hudby. Louise Acabo študovala v Štrasburgu a Bazileji a v súčasnosti pôsobí v Paríži. Je laureátkou viacerých medzinárodných súťaží, ako sú Bach-Wettbewerb v Lipsku, La Cappella Musicale v Miláne či súťaž Corneille v Rouene. Pravidelne spolupracuje so špičkovými súbormi starej hudby, ako sú Jupiter, Le Concert de la Loge, Pygmalion či Masques. Ako sólistka vystúpila na významných festivaloch vo Francúzsku, v Holandsku, vo Švajčiarsku a v Taliansku a od roku 2025 je rezidenčnou umelkyňou Nadácie Singer-Polignac.
Na Viva Musica! sa Louise Acabo predstaví v slovenskej premiére. Program jej sólového recitálu ponúkne prierez čembalovou tvorbou 17. a 18. storočia a priblíži vývoj hudobného jazyka i interpretačné tradície rôznych európskych krajín. „Výber skladieb zdôrazňuje rozmanitosť klávesovej hudby v priebehu viac než jedného storočia, ktoré sa často označuje súhrnným pojmom barok, no zahŕňa široké spektrum hudobných štýlov,“ priblížila Acabo. „Každá skladba odráža svoj špecifický hudobný a nástrojový kontext v období, ktoré sa vyznačuje bohatstvom, ale aj neustálou premenou hudobného jazyka,“ dodala francúzska čembalistka, ktorá sa popri koncertnej činnosti venuje aj hudobnému výskumu.
Louise Acabo vzbudila medzinárodný ohlas svojím debutovým sólovým albumom Chambonniéres Overseas, ktorý vyšiel v auguste 2025 vo vydavateľstve Alpha Classics. „V tom istom vydavateľstve tento rok vyjde aj debutový album súboru The Banxhies, ktorého je Louise členkou a spoluzakladateľkou,“ avizuje festival.
„Jej hra sa vyznačuje virtuozitou a nesmiernou hĺbkou, vychádzajúcou z bohatého a rozmanitého repertoáru,“ približujú organizátori festivalu umelkyňu, ktorá patrí k najvýraznejším osobnostiam mladej generácie francúzskych interpretov starej hudby. Louise Acabo študovala v Štrasburgu a Bazileji a v súčasnosti pôsobí v Paríži. Je laureátkou viacerých medzinárodných súťaží, ako sú Bach-Wettbewerb v Lipsku, La Cappella Musicale v Miláne či súťaž Corneille v Rouene. Pravidelne spolupracuje so špičkovými súbormi starej hudby, ako sú Jupiter, Le Concert de la Loge, Pygmalion či Masques. Ako sólistka vystúpila na významných festivaloch vo Francúzsku, v Holandsku, vo Švajčiarsku a v Taliansku a od roku 2025 je rezidenčnou umelkyňou Nadácie Singer-Polignac.
Na Viva Musica! sa Louise Acabo predstaví v slovenskej premiére. Program jej sólového recitálu ponúkne prierez čembalovou tvorbou 17. a 18. storočia a priblíži vývoj hudobného jazyka i interpretačné tradície rôznych európskych krajín. „Výber skladieb zdôrazňuje rozmanitosť klávesovej hudby v priebehu viac než jedného storočia, ktoré sa často označuje súhrnným pojmom barok, no zahŕňa široké spektrum hudobných štýlov,“ priblížila Acabo. „Každá skladba odráža svoj špecifický hudobný a nástrojový kontext v období, ktoré sa vyznačuje bohatstvom, ale aj neustálou premenou hudobného jazyka,“ dodala francúzska čembalistka, ktorá sa popri koncertnej činnosti venuje aj hudobnému výskumu.
Louise Acabo vzbudila medzinárodný ohlas svojím debutovým sólovým albumom Chambonniéres Overseas, ktorý vyšiel v auguste 2025 vo vydavateľstve Alpha Classics. „V tom istom vydavateľstve tento rok vyjde aj debutový album súboru The Banxhies, ktorého je Louise členkou a spoluzakladateľkou,“ avizuje festival.