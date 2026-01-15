< sekcia Regióny
Francúzska speváčka ZAZ vystúpi 24. januára v Bratislave

Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Francúzska speváčka ZAZ, jedna z najvýraznejších osobností súčasnej európskej hudby, vystúpi 24. januára v Bratislave v rámci svojho úspešného turné. Koncert z Incheba arény presunuli do Peugeot arény Národného tenisového centra. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Terajšie turné ZAZ naprieč Európou sprevádzajú vypredané sály, bratislavský koncert bude jej prvým vystúpením v rámci európskeho turné v roku 2026. Aj preto sa očakáva výnimočná atmosféra a silný emotívny náboj. ZAZ je známa tým, že svoje koncerty mení na živé, spontánne stretnutia s publikom, kde francúzsky šarm, lyrickosť jazyka a živelné emócie fungujú bez ohľadu na hranice či jazyk.
Koncert ZAZ nie je len sledom piesní, ale živým stretnutím emócií, radosti a spontánnosti. Slovenské publikum čaká večer, počas ktorého zaznejú ikonické skladby na čele s nesmrteľnou Je veux, ale aj novšie piesne, v ktorých ZAZ s absolútnou prirodzenosťou ukazuje svoju umeleckú vyzretosť. Jej hudba balansuje medzi ľahkosťou a hĺbkou, dokáže rozosmiať, dojať aj strhnúť v jedinom momente.
Skladba Je veux pred viac než dekádou otvorila ZAZ dvere na svetové pódiá a urobila z nej jednu z najvýraznejších tvárí moderného francúzskeho šansónu. Odvtedy si vybudovala nezameniteľný hudobný jazyk, v ktorom sa prirodzene mieša šansón, džez, pop a world music.
„ZAZ je na pódiu čistá radosť. Nehrá sa na hviezdu, ale na človeka, ktorý sa s publikom delí o emócie v ich najúprimnejšej podobe. Jej vystúpenia sú nabité energiou, spontánnosťou a zvláštnym druhom ľudskej blízkosti, ktorú dnes na koncertoch vidíme len zriedka. Aj preto má na Slovensku taký silný vzťah s publikom a jej koncerty tu vždy fungujú výnimočne,“ hovorí Michael Šimon, organizátor koncertu.
