Francúzsky park na Bojnickom zámku bude mať nové osvetlenie

Úpravou prejde i tamojšia zeleň, ktorá bude lemovať nový chodník.

Bojnice 15. júla (TASR) - Francúzsky park v blízkosti hrobky na Bojnickom zámku bude mať nové osvetlenie. Úpravou prejde i tamojšia zeleň, ktorá bude lemovať nový chodník.



Rekonštrukcia Francúzskeho parku je súčasťou zmien expozície na zámku, s ktorých realizáciou začalo v uplynulých týždňoch Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice. "Úpravy vo Francúzskom parku budú spočívať hlavne v miernej úprave zelene, ktorá je už dosť prerastená. Vymení sa povrchová úprava chodníka, vyrieši sa odvodnenie a hlavne, čo bude najzaujímavejšie, bude osvetlenie Francúzskeho parku, ktoré bude dvojokruhové," načrtol vedúci oddelenia údržby a investícií SNM-Múzea Bojnice Mikuláš Letavay.



Jeden okruh podľa neho pôjde v chodníku, teda svietidlá budú umiestnené priamo v dlažbe chodníka, druhý okruh bude pod oknami a pod lavičkami, ktoré budú umiestnené v bašte. "Nové osvetlenie chceme využívať počas nočných prehliadok. Vychádza zo širšej koncepcie, ktorú sme spracovávali v rokoch 2014, 2015. Postupne by sa tak malo budovať nové slávnostné dynamické osvetlenie celého zámku," priblížil.



Revitalizáciu parku má zabezpečiť dodávateľ prác v zmysle zmluvy do jedného roka, múzeum však predpokladá, že by to mal stihnúť už do konca tohto roka.