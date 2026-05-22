Piatok 22. máj 2026
František Kopáčik Bajcsy sa bude uchádzať o post primátora Šale

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Kopáčik Bajcsy považuje za svoje priority moderné a čisté mesto, podporu podnikania a mladých ľudí, nové pracovné príležitosti a kvalitnejšie služby.

Autor TASR
Šaľa 22. mája (TASR) - O post primátora Šale sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude uchádzať aj František Kopáčik Bajcsy. Obyvateľom ponúka novú energiu, víziu a silné vedenie, uviedol v oficiálnom oznámení svojej kandidatúry.

Kopáčik Bajcsy považuje za svoje priority moderné a čisté mesto, podporu podnikania a mladých ľudí, nové pracovné príležitosti a kvalitnejšie služby. K ďalším cieľom patrí podpora športu, kultúry a komunít, otvorená komunikácia s obyvateľmi, reprezentácia mesta na medzinárodnej úrovni a moderné myslenie.

Kandidatúru na post primátora Šale doteraz potvrdil okrem Kopáčika Bajcsyho aj Róbert Čibrik, súčasný poslanec mestského zastupiteľstva a člen Tímu Kraj Nitra. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
