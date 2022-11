František Oľha sa ujal funkcie primátora Prešova,poslanci zložili sľub

Prešov 23. novembra (TASR) - František Oľha sa v stredu slávnostným zložením sľubu v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Prešove ujal funkcie primátora. Vystriedal Andreu Turčanovú, ktorá sa po dvoch volebných obdobiach o post primátorky už neuchádzala. Sľub počas slávnostného zasadnutia zložilo aj 29 z 31 poslancov zastupiteľstva.



Oľha v októbrových voľbách kandidoval s podporou zoskupenia SaS, Progresívne Slovensko, Spolu, DS, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení. Získal 10.934 hlasov, čo predstavuje 37,26 percenta. O primátorský post sa uchádzali 12 kandidáti. Volebná účasť dosiahla 42,66 percenta.



Mestské zastupiteľstvo (MsZ) tvorí 31 poslancov. Nezávislí sú ôsmi z nich. Za koalíciu SaS, Progresívne Slovensko, Spolu, DS, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Dobrá voľba a Umiernení sa do zastupiteľstva dostali siedmi kandidáti. Rovnako i František Oľha, ktorý sa však písomne vzdal mandátu poslanca. Na jeho miesto nastúpi náhradníčka, nezávislá kandidátka Marta Kollárová.



KDH má piatich poslancov a koalíciu Hlas-SD, Szövetség-Aliancia budú zastupovať štyria poslanci. Tri mandáty získala strana Smer-SD a dva mandáty koalícia OĽANO, Nova, KÚ a Zmena zdola a jeden poslanec uspel s podporou strany Starostovia a nezávislí kandidáti.



"Je to obrovská zodpovednosť, ale aj obrovská chuť pracovať pre občanov. Dali mi dôveru a tak ju chcem naplno naplniť. Začíname v zlom období, veľmi náročné to bude najmä v roku 2024, kedy pravdepodobne na samosprávy dopadne dlhová brzda a rozvoj miest bude spomalený. Aj napriek tomu do toho ideme s plnou vervou a budeme sa snažiť čo najlepšie hospodáriť, aby sme vedeli aj z týchto málo prostriedkov naplniť väčšinu svojich predvolebných sľubov a programového vyhlásenia primátora, ktoré v krátkom období predstavíme," uviedol po zložení sľubu novozvolený primátor František Oľha.