Františkáni sprístupnili kryptu pod Kostolom sv. Jakuba v Trnave
Krypta má dĺžku 93 metrov a je rozdelená na dve chodby, ktoré sa na jej konci spoja.
Autor TASR
Trnava 2. novembra (TASR) - Františkáni sprístupnili kryptu pod Kostolom sv. Jakuba v Trnave. Nachádza sa v nej 36 pohrebných miestností. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
„V súčasnosti je možné identifikovať 91 pochovaných. Väčšina zachovaných hrobov pochádza z rokov 1794 až 1866,“ uviedol predstavený trnavskej komunity františkánov Xaver Olbert. Krypta má dĺžku 93 metrov a je rozdelená na dve chodby, ktoré sa na jej konci spoja.
Kubicová priblížila, že sprístupnenie krypty veriacim nahrádza návštevu cintorína, kde je možné modlitbou za zosnulých získať plnomocné odpustky. Krypta je otvorená v časoch 6.30 až 7.00 h, 17.30 až 17.55 h a 18.30 až 19.00 h.
