< sekcia Regióny
Franzov dom bude môcť verejnosť spoznať počas dňa otvorených dverí
Kamenný dom postavili nemeckí roľníci Michael a Paul Franzovci v roku 1883. Vlani ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.
Autor TASR
Handlová 24. septembra (TASR) - Franzov kamenný dom na dolnom konci Handlovej bude môcť verejnosť spoznať počas dňa otvorených dverí. Súčasťou podujatia 27. septembra, ktoré sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, bude i predstavenie opätovne objaveného handlovského ľudového odevu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Kamenný dom postavili nemeckí roľníci Michael a Paul Franzovci v roku 1883. Vlani ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. „Je prvý a jediný, ktorý sa doteraz podarilo zachrániť pred prirodzeným zánikom i cielenou devastáciou a odovzdať ho v pôvodných hodnotách ďalším generáciám. V roku 2022 získala táto budova regionálne ocenenie PRO PATRIA za záchranu a obnovu tradičnej architektúry regiónu horná Nitra,“ pripomenula Paulínyová.
Zariadenie interiéru, mobiliár, jednotlivé kusy nábytku a dekoratívne predmety majiteľ Andrej Jedlovský podľa nej roky zbieral a odkupoval či sám vyrábal. „Obnovovacie práce trvali viac než desať rokov. Šetrnými remeselnými postupmi sa majiteľovi podarilo zachovať špecifický pôvodný charakter stavby. Starý dom citlivo prispôsobil požiadavkám bývania a zariadil cennými kusmi zreštaurovaného historického nábytku. Vytvoril tak jedinečný interiér, ktorý priznáva spôsob života na konci 19. storočia v Handlovej,“ doplnila.
Súčasťou dňa otvorených dverí vo Franzovom dome bude i ukážka tradičného varenia v čiernej kuchyni z 19. storočia, výstava obrazov miestneho výtvarníka Tomáša Klenka, ochutnávka tradičných jedál a premietanie obrázkov pôvodného mestečka Handlová - Krickerhau. Návštevníci si budú môcť vypočuť i prednášku Daniela Wohlanda o znovuobjavení a rekonštrukcii tradičného ľudového odevu Handlovčanov v 19. storočí, melódie starých nemeckých piesní z regiónu a prednášku o osvetlení v domácnostiach Handlovčanov v 19. a 20. storočí. Deň otvorených dverí sa bude konať od 10.00 h do 20.00 h.
Kamenný dom postavili nemeckí roľníci Michael a Paul Franzovci v roku 1883. Vlani ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. „Je prvý a jediný, ktorý sa doteraz podarilo zachrániť pred prirodzeným zánikom i cielenou devastáciou a odovzdať ho v pôvodných hodnotách ďalším generáciám. V roku 2022 získala táto budova regionálne ocenenie PRO PATRIA za záchranu a obnovu tradičnej architektúry regiónu horná Nitra,“ pripomenula Paulínyová.
Zariadenie interiéru, mobiliár, jednotlivé kusy nábytku a dekoratívne predmety majiteľ Andrej Jedlovský podľa nej roky zbieral a odkupoval či sám vyrábal. „Obnovovacie práce trvali viac než desať rokov. Šetrnými remeselnými postupmi sa majiteľovi podarilo zachovať špecifický pôvodný charakter stavby. Starý dom citlivo prispôsobil požiadavkám bývania a zariadil cennými kusmi zreštaurovaného historického nábytku. Vytvoril tak jedinečný interiér, ktorý priznáva spôsob života na konci 19. storočia v Handlovej,“ doplnila.
Súčasťou dňa otvorených dverí vo Franzovom dome bude i ukážka tradičného varenia v čiernej kuchyni z 19. storočia, výstava obrazov miestneho výtvarníka Tomáša Klenka, ochutnávka tradičných jedál a premietanie obrázkov pôvodného mestečka Handlová - Krickerhau. Návštevníci si budú môcť vypočuť i prednášku Daniela Wohlanda o znovuobjavení a rekonštrukcii tradičného ľudového odevu Handlovčanov v 19. storočí, melódie starých nemeckých piesní z regiónu a prednášku o osvetlení v domácnostiach Handlovčanov v 19. a 20. storočí. Deň otvorených dverí sa bude konať od 10.00 h do 20.00 h.