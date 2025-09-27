< sekcia Regióny
Franzov dom približuje život na konci 19. storočia v Handlovej
Zariadenie interiéru, mobiliár, jednotlivé kusy nábytku a dekoratívne predmety majiteľ roky zbieral a odkupoval či sám vyrábal.
Autor TASR
Handlová 27. septembra (TASR) - Bývanie na konci 19. storočia v Handlovej ukazuje Franzov dom na dolnom konci mesta Handlová. Dvojpodlažnú kamennú stavbu, ktorú v minulom roku vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku, sprístupnili verejnosti v sobotu na dni otvorených dverí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).
„Dom postavila v roku 1883 rodina Franzovcov. Jeho vzhľad je autentický a pre Handlovú typický. Ide o dvojdom, ale pôvodne tam bývali až štyri rodiny Franzovcov, bratranci a bratia. Išlo o veľké hospodárstvo aj s dvorom a pozemkami, ktoré siahali až na Rematu,“ priblížil pre TASR majiteľ stavby Andrej Jedlovský.
Podobných domov sa v Handlovej podľa neho nachádza ešte niekoľko, pustnú a preto sú zachovalé. Hneď, ako sa predajú, ich majitelia buď zbúrajú, alebo prerobia. „Ja som od mala chcel v takomto dome bývať, ale chcel som tam mať moderný štýl, s pôvodným exteriérom. Ale tento dom bol až taký výnimočný, že som zmenil názor a spravil som ho na starý štýl. Všetky prvky tu boli zachované, nemohol som to zničiť,“ spomenul.
Zariadenie interiéru, mobiliár, jednotlivé kusy nábytku a dekoratívne predmety majiteľ roky zbieral a odkupoval či sám vyrábal. Obnovovacie práce mu trvali viac než desať rokov. Dom má čiernu kuchyňu i pôvodnú dispozíciu z roku jeho výstavby.
Dom si s rodinou prišiel pozrieť i Jozef Kara z Handlovej, ktorý ocenil prácu majiteľa. „Nie je Handlovčan a dal sa na veľkú prácu dať dom do pôvodného stavu. Poznal som i ľudí, ktorí tu bývali. Ako chlapci sme sem chodili,“ doplnil.
Jedlovský by podľa svojich slov uvítal, keby sa obnovou inšpirovalo viac ľudí a zachránili viac domov. „To, že je dom národnou kultúrnou pamiatkou, svedčí o tom, že architektúra v Handlovej je cenná, výnimočná,“ podotkol.
Súčasťou dňa otvorených dverí bola i ukážka tradičného varenia v čiernej kuchyni z 19. storočia, výstava obrazov miestneho výtvarníka Tomáša Klenka, ochutnávka tradičných jedál a premietanie obrázkov pôvodného mestečka Handlová - Krickerhau. Návštevníci si mohli vypočuť i prednášku Daniela Wohlanda o znovuobjavení a rekonštrukcii tradičného ľudového odevu Handlovčanov v 19. storočí, melódie starých nemeckých piesní z regiónu a prednášku o osvetlení v domácnostiach Handlovčanov v 19. a 20. storočí.
