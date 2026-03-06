< sekcia Regióny
Frauenberskému kostolu chcú prinavrátiť jeho predvojnový vzhľad
Na obnovu zastrešenia získalo mesto 200.000 eur z ministerstva kultúry.
Autor TASR
Banská Štiavnica 6. marca (TASR) - Rímskokatolíckemu kostolu Panny Márie Snežnej, ktorý je známy aj ako Frauenberský kostol, chce mesto Banská Štiavnica prinavrátiť jeho predvojnový vzhľad. V rámci komplexnej obnovy strechy na kostole dobudujú aj vojnou zničenú zvonicu. Informovala o tom banskoštiavnická primátorka Nadežda Babiaková.
„V rámci komplexnej obnovy zastrešenia bude vymenená poškodená drevená šindľová krytina a poškodené súvisiace drevené prvky zastrešenia. Dobudovaná bude aj drevená zvonica, ktorá výrazne zmení vzhľad rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Snežnej,“ uviedla. Obnova tak podľa nej zatraktívni vstup do Banskej Štiavnice od Štiavnických Baní.
Kostol je v súčasnosti využívaný ako dom smútku, obnova strechy tak bude podľa Babiakovej náročná. „Pietne obrady budú prebiehať v úzkej súčinnosti s realizátorom prác. Práce počas obradov budú prerušené,“ poznamenala v tejto súvislosti.
Na obnovu zastrešenia získalo mesto 200.000 eur z ministerstva kultúry. Zvyšnú sumu potrebnú na dofinancovanie prvej etapy vyčlenilo mesto. Obnovu totiž pre rozsah a finančnú náročnosť rozdelilo do dvoch etáp.
V rámci prvej podľa Babiakovej zrealizujú drevenú zvonicu a vymenia časť drevenej šindľovej krytiny so súvisiacimi drevenými prvkami. Primátorka dodala, že prvá etapa bude stáť viac ako 280.000 eur, pričom celkový rozpočet obnovy zastrešenia aj so zvonicou predstavuje viac ako 361.000 eur.
„V rámci komplexnej obnovy zastrešenia bude vymenená poškodená drevená šindľová krytina a poškodené súvisiace drevené prvky zastrešenia. Dobudovaná bude aj drevená zvonica, ktorá výrazne zmení vzhľad rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Snežnej,“ uviedla. Obnova tak podľa nej zatraktívni vstup do Banskej Štiavnice od Štiavnických Baní.
Kostol je v súčasnosti využívaný ako dom smútku, obnova strechy tak bude podľa Babiakovej náročná. „Pietne obrady budú prebiehať v úzkej súčinnosti s realizátorom prác. Práce počas obradov budú prerušené,“ poznamenala v tejto súvislosti.
Na obnovu zastrešenia získalo mesto 200.000 eur z ministerstva kultúry. Zvyšnú sumu potrebnú na dofinancovanie prvej etapy vyčlenilo mesto. Obnovu totiž pre rozsah a finančnú náročnosť rozdelilo do dvoch etáp.
V rámci prvej podľa Babiakovej zrealizujú drevenú zvonicu a vymenia časť drevenej šindľovej krytiny so súvisiacimi drevenými prvkami. Primátorka dodala, že prvá etapa bude stáť viac ako 280.000 eur, pričom celkový rozpočet obnovy zastrešenia aj so zvonicou predstavuje viac ako 361.000 eur.