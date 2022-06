Frekventovaná cesta do Starého Smokovca je kompletne zrekonštruovaná

Poprad 29. júna (TASR) - Frekventovaná cesta medzi Popradom a Starým Smokovcom je kompletne zrekonštruovaná. Na obnovu vyše osem kilometrov dlhého úseku šlo vďaka podpore z európskych zdrojov približne 5,9 milióna eur. Projekt bol rozdelený do dvoch etáp. "V rámci prvej, ktorú sme realizovali v rokoch 2019 - 2020, sa zmodernizovalo 5,3 kilometra cesty za 3,5 milióna eur. Neskôr to boli ďalšie tri kilometre za takmer 2,4 milióna eur," konkretizoval predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.



Druhá časť rekonštrukcie cesty II/534 trvala od mája 2021 do júna tohto roku. Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth uviedol, že okrem opráv cestného telesa modernizácia zahŕňala tiež obnovu dláždených priekop a kanalizácií, ako aj dvoch mostných objektov, nad Velickým a nad Červeným potokom. "Výsledkom ich rekonštrukcie je bezpečnejšie cestovanie, odľahčenie dopravnej premávky, hladšie a rýchlejšie presuny a zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie," skonštatoval Horváth. Poznamenal, že na úseku ostáva doplniť už len mobiliáre a odstavné pruhy, inak je cesta v správe PSK kompletne zrekonštruovaná.



Úsek tento týždeň odovzdali do užívania motoristickej verejnosti. Zrekonštruovaná komunikácia je podľa kraja dôležitou pre ľudí z priľahlých obcí okresov Poprad i Kežmarok, no zároveň je aj vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Majerský verí, že sa vďaka jej modernizácii podarilo zvýšiť komfort, dostupnosť lokality a prispelo sa k zatraktívneniu regiónu. Predseda ocenil, že sa cestu podarilo odovzdať do užívania ešte pred hlavnou letnou sezónou.



Krajská samospráva aktuálne v okrese Poprad finišuje aj s prácami na ceste III. triedy Poprad - Veľká. Vďaka zdrojom PSK vo výške takmer 304.000 eur sa tam rekonštruuje približne dva kilometre dlhý úsek, ktorý mal dlhodobo poškodený kryt vozovky, výtlky, trhliny a sieťový rozpad. Dokončený by mal byť v júli 2022. Okrem toho sa tento týždeň začalo s prácami na obnove Cesty slobody vo Vysokých Tatrách za približne 43 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Tento projekt je rozdelený do siedmich fáz od Podbanského až po križovatku s cestou I/66.