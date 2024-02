Nehodovú križovatku medzi Nitrou a Lužiankami prestavia na okružnú

Nitra 7. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prebuduje križovatku medzi Nitrou a obcou Lužianky. Súčasná frekventovaná styková križovatka ciest II. a III. triedy sa po prestavbe zmení na okružnú.



Zámer už na svojom februárovom rokovaní odsúhlasili aj krajskí poslanci, ktorí rozhodli aj o vyčlenení 80.000 eur na odkúpenie príslušnej projektovej dokumentácie od súkromného investora. "NSK zodpovedne pristúpil k rokovaniam so súkromným investorom a prevzal zámer prebudovania nevyhovujúcej križovatky, ako vlastnú, mimoriadne významnú a strategickú investíciu," informoval Úrad NSK. Ako doplnil riaditeľ úradu Peter Privalinec, vybudovaním križovatky dôjde k výraznému upokojeniu dopravnej situácie v celej lokalite.



Vodiči aj predstavitelia okolitých obcí sa na zlú dopravnú situáciu sťažujú už roky. Podľa starostu Lužianok Jozef Bojdu ide o jediný výjazd z obce. "Je tu veľmi hustá premávka, často sa tu stávajú nehody. Napríklad v čase výstavby závodu Jaguar Land Rover tu dopravu museli riadiť príslušníci polície," skonštatoval. "Situácia je tu veľmi zlá, je takmer nemožné odbočiť bez problémov z Lužianok na Nitru. A to množstvo nehôd, ktoré sa tu stali, ani spomínať nebudem. Kruhový objazd tu už mal stáť dávno," doplnil ho predseda NSK Branislav Becík.



Ako zdôraznil, NSK je schopný priniesť riešenie v dohľadnej dobe. "S touto križovatkou vieme pohnúť už tento rok. Problém, ktorý tam majú vodiči i okolité obce, je naozaj neúnosný. My s tým vieme pomôcť, NSK je na to pripravený," skonštatoval Becík. Podľa krajského poslanca Henricha Vargu problém trvá už veľmi dlho a je správne, že sa konečne začne riešiť. "Situácia je úplne katastrofálna. Sú tam aj širšie vzťahy, to nie je len Nitra a okolité obce. Je to aj cesta smerom na Hlohovec a do susedného Trnavského kraja, takže to má naozaj veľkú dôležitosť," pripomenul Varga.