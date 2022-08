Cabajský most v Nitre môže byť opravený v priebehu budúceho roka

Nitra 24. augusta (TASR) - Cabajský most v Nitre by mohol byť zrekonštruovaný už v priebehu budúceho roka. Frekventované premostenie ponad železnicu spolu s nadväzujúcou Cabajskou cestou funguje ako diaľničný privádzač na rýchlostnú cestu R1. Pre zlý technický stav bol v apríli tohto roka uzavretý pre nákladnú dopravu nad 20 ton.



Ťažké nákladné autá boli presmerované na obchádzkové trasy, časť z nich musí už niekoľko mesiacov prechádzať centrom Nitry. Podľa nitrianskeho viceprimátora Daniela Balka je takáto situácia dlhodobo neúnosná. "Je to veľký problém. Kamióny treba dostať z bezprostredného centra mesta čo najskôr," uviedol pre TASR.



Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorému most patrí, už začal rekonštrukciu pripravovať. Podľa predsedu NSK Milan Belicu je dobrou správou, že podľa poslednej štúdie je technický stav mosta lepší, ako sa pôvodne čakalo. "To znamená, že aj oprava zrejme nebude až taká náročná na čas a finančné náklady budú nižšie. Dôležité je, že nebude nutný ani masívny zásah do organizácie dopravy," skonštatoval Belica.



Podľa najnovšej štúdie nebude nutná veľká oprava pilierov mosta, väčšina rekonštrukčných prác sa bude týkať iba jeho vozovky. "Vzhľadom na jej 16-metrovú šírku bude možné výmenu zvršku realizovať po poloviciach, pri zachovaní obojsmernej premávky na moste. Po oprave sa obnoví pôvodná životnosť mosta do obdobia rokov 2080 až 2090. Orientačné náklady na projekčné, inžinierske a stavebné práce sú pri dnešných cenách na úrovni 1,1 milióna eur bez DPH. Vzhľadom na súčasnú cenovú nestabilitu odporúčame uvažovať s cenou na úrovni 1,5 milióna eur," uvádza sa v štúdii.



Tá obsahuje aj statické výpočty, podľa ktorých bude po rekonštrukcii mosta jeho normálna zaťažiteľnosť 32 ton. Takzvaná výhradná zaťažiteľnosť bude 86 a výnimočná zaťažiteľnosť 192 ton. Podľa Balka to ukazuje, že most bude po oprave vhodný aj pre nákladnú dopravu. "Našťastie sa ukázalo, že skelet mosta je dostatočne pevný a budú sa na ňom robiť v podstate iba povrchové opravy. Dokumentácia tiež ukázala, že jeho nosnosť by bola pri vhodnej oprave dostatočná aj pre kamióny. Tým by sme zabránili tomu, aby museli chodiť cez centrum mesta," uviedol viceprimátor, ktorý je zároveň poslancom NSK.



Rovnaký názor má aj Belica. "Pokiaľ sa nezrealizuje projekt 'téčkovej' križovatky poza Krškany a nevybuduje sa cestný ťah až po Komjatice, tak nákladné autá musia chodiť po Cabajskom moste, pretože jednoducho nemajú kade jazdiť. Musíme to ako vlastník mosta strpieť, pretože naozaj nemôžeme nákladnú dopravu tlačiť do centra Nitry," zdôraznil Belica.