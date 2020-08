Frekventovaný most v Nitre ohrozuje životy ľudí, tvrdí M. Belica

Nitra 25. augusta (TASR) – Frekventovaný most na Cabajskej ulici v Nitre začína ohrozovať majetok i životy ľudí. Na augustovom rokovaní sa na tom zhodli poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ktorému mostné teleso patrí.



Desiatky metrov dlhý most, ktorý vedie ponad železnicu, je súčasťou cesty druhej triedy a zároveň slúži aj ako privádzač na rýchlostnú cestu R1. Podľa najnovšieho odborného posudku má byť zaradený do V. kategórie, čo znamená, že je v zlom technickom stave. Ide pritom o frekventovanú komunikáciu, po ktorej denne prejdú tisícky áut, medzi nimi aj ťažké kamióny. Podľa predsedu NSK Milana Belicu preto treba situáciu riešiť čo najskôr. „Tu už nejde ani o peniaze alebo majetok, ale naozaj o život. Ak má ten most užitočnú záťaž 20, maximálne 25 ton, tak po ňom nemôžu chodiť autá, ktoré majú 70 ton. To auto možno prejde, ale dokedy. My musíme chrániť ľudí, lebo ak by sa taký most zrútil, tak už naozaj pôjde o životy,“ zdôraznil Belica.



V čase, keď sa rekonštruoval Univerzitný most v centre Nitry, bol most na Cabajskej ulici využívaný aj na odklon ťažkej nákladnej dopravy mimo stredu mesta. Nitrianska radnica i krajskí poslanci chceli, aby sa most využíval na presmerovanie nákladných áut trvalo. Na to by sa však musel zrekonštruovať tak, aby sa zvýšila jeho nosnosť. Podľa Belicu to však nebude jednoduché. „Ten most bol stavaný ako cesta druhej triedy, takže podľa toho má aj nejakú charakteristiku, napríklad nosnosť do tých 20, maximálne 30 ton. A to sa nedá vyriešiť tým, že tam dáme nový asfalt alebo omietku. Ide o to, koľko záťaže unesie ten stredový pilier a ako dlho ju udrží. Možno príde situácia, keď sa na ňom naraz stretnú viaceré nákladné autá, a odrazu nevydrží. My musíme ísť so statickým posudkom na políciu a ďalšie štátne orgány, nech tento problém riešia,“ skonštatoval Belica.



Podľa jeho názoru by Cabajská cesta i s mostom ponad železnicu mala byť preklasifikovaná na komunikáciu prvej triedy a mal by ju do správy prevziať štát. „To by bolo logické,“ uviedol. Myslí si to aj krajský poslanec Miloš Dovičovič. „Tento most ukazuje, ako sa štát už dlhé roky správa k mestu Nitra i NSK, keď zjazd z rýchlostnej cesty R1 neústi na cestu prvej, ale na cestu druhej triedy. Ja som sa nezdržal a povedal som, že tí, ktorí sa pod takéto riešenie podpísali, by mali byť v base. To je neakceptovateľné, vytvárajú sa tam ťažké krízové situácie, už tam došlo k nehodám, a aj smrteľným,“ pripomenul Dovičovič. Dopravné problémy na Cabajskom moste, ktorý nemá dostatočnú nosnosť na záťaž, ktorú musí znášať, spôsobil podľa jeho slov štát a ten by ich teraz mal aj riešiť. „Možno aj tým, že túto cestu i s mostom prevezme a začlení do štátnej cesty I/64 a postará sa aj o zvýšenie nosnosti mosta tak, aby udržal aj ťažké nákladné autá, ktoré by potom nemuseli chodiť absolútnym stredom Nitry,“ navrhol Dovičovič.



Podľa Belicu v súčasnosti samosprávny kraj nedokáže problém riešiť vlastnými silami a drahú rekonštrukciu mosta zrealizovať. „Nikto nechce, aby ťažké 70-tonové autá chodili centrom Nitry a znečisťovali životné prostredie. Ale čo si pomôžeme, keď tam bol historicky postavený takýto most s dĺžkou 80 až 90 metrov, takže to nie je premostenie nejakej malej riečky. Rekonštrukcia, vďaka ktorej by sa zvýšila jeho nosnosť, by bola mimoriadne nákladná a finančne ju zvládnuť by bolo pre kraj veľmi ťažké,“ pripomenul.