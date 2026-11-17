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Frekventovaný úsek komunikácie na Štrbskom Plese zmodernizovali
Obec na webovej stránke informovala, že za necelých šesť mesiacov zmodernizovali úsek od križovatky s Cestou slobody až po križovatku pri Novom Štrbskom plese v dĺžke takmer jeden kilometer.
Autor TASR
Štrba 17. novembra (TASR) - Obec Štrba nedávno ukončila rekonštrukciu frekventovanej miestnej komunikácie na Štrbskom Plese. Projekt schválila Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja v rámci Integrovanej územnej stratégie a samospráva ho financovala z Programu Slovensko.
Obec na webovej stránke informovala, že za necelých šesť mesiacov zmodernizovali úsek od križovatky s Cestou slobody až po križovatku pri Novom Štrbskom plese v dĺžke takmer jeden kilometer. Ide o veľmi frekventovanú cestu, po ktorej návštevníci i miestni prichádzajú do jednej z najnavštevovanejších lokalít v Tatrách.
„Zrealizovalo sa kompletné asfaltovanie, odvodnenie cesty, vymenila sa časť zvodidiel a zároveň sa pri Novom Štrbskom plese upravili existujúce autobusové zastávky na oboch stranách cesty,“ uviedla obec. Celkové náklady boli vo výške 746.000 eur, z toho stavebná časť po verejnom obstarávaní predstavovala 669.000 eur.
Obec na webovej stránke informovala, že za necelých šesť mesiacov zmodernizovali úsek od križovatky s Cestou slobody až po križovatku pri Novom Štrbskom plese v dĺžke takmer jeden kilometer. Ide o veľmi frekventovanú cestu, po ktorej návštevníci i miestni prichádzajú do jednej z najnavštevovanejších lokalít v Tatrách.
„Zrealizovalo sa kompletné asfaltovanie, odvodnenie cesty, vymenila sa časť zvodidiel a zároveň sa pri Novom Štrbskom plese upravili existujúce autobusové zastávky na oboch stranách cesty,“ uviedla obec. Celkové náklady boli vo výške 746.000 eur, z toho stavebná časť po verejnom obstarávaní predstavovala 669.000 eur.