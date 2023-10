Fresky Gemera-Malohontu priblížilo vyše 30 podujatí

Rimavská Sobota/Rožňava 11. októbra (TASR) - V regióne Gemer-Malohont aj v októbri pokračuje séria podujatí organizovaných v rámci Roku nástennej maľby. Pre záujemcov sú pripravené workshopy i prednášky zamerané na históriu a význam vzácnych fresiek gotických kostolov v regióne. TASR o tom informovala riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



"Od mája do septembra 2023 sa uskutočnilo už 32 podujatí Roku nástennej maľby 2023, ktoré poukazujú na hodnotu fresiek Gemera a Malohontu a tiež vyzdvihujú význam a posolstvá značky Európske dedičstvo," uviedol Peter Černek z oddelenia kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja.



V októbri sú pre verejnosť pripravené workshopy i prednášky o vzácnych gotických freskách. V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote sa v druhej polovici mesiaca uskutoční dvojdňový workshop pre všetky vekové kategórie s názvom Namaľuj si stredovek. Koncom októbra sa v múzeu bude konať aj prednáška reštaurátora Miroslava Janšta o stredovekých nástenných maľbách a ich obnove.



Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s občianskym združením Gotická cesta pokračujú v októbri s výjazdovými workshopmi pre žiakov základných a stredných škôl. Študijná exkurzia prevedie žiakov gemerskými kostolmi v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, súčasťou výjazdov sú i viaceré sprievodné aktivity.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené maľby v 12 gotických kostoloch. Cieľom tematického programu Rok nástennej maľby je priblížiť širokej verejnosti fresky gotických kostolov v regióne a prezentovať a podporovať hodnoty, ktoré značka reprezentuje. Podujatia v rámci programu spoločne pripravili Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj.