Fresky kostolov Gemera-Malohontu priblíži v septembri séria podujatí

Rimavská Sobota/Rožňava 5. septembra (TASR) - Rok nástennej maľby v regióne Gemer-Malohont pokračuje aj v septembri sériou podujatí, ktorých cieľom je verejnosti priblížiť históriu a význam vzácnych fresiek gotických kostolov. V najbližších týždňoch sa tak uskutočnia tematické výstavy, aktivity pre žiakov, prednášky či workshopy. TASR o tom informovala riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Séria septembrových podujatí v rámci Roku nástennej maľby v regióne Gemer-Malohont odštartovala počas uplynulého víkendu historickým festivalom v Kraskove. V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave môžu návštevníci do 22. septembra vidieť výstavu fotografií z workshopu na Gotickej ceste z mája tohto roka s názvom Tichí svedkovia gotiky na Gemeri. Celkom päť podujatí zameraných na fresky v gotických kostoloch pripravila na september Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.



"Prvým je vernisáž akvarelových obrazov Róberta Agócsa s ústrednou témou gotických kostolov. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl je určená prezentácia Gotická cesta - Gemer a Malohont, pre stredoškolských študentov interaktívna prezentácia a vedomostný kvíz 12 naj Gemera - Malohontu," priblížila Jóbová s tým, že pripravená je tiež tematická prednáška pre klientov domova sociálnych služieb. Koncom mesiaca sa v knižnici uskutoční komunitné stretnutie, na ktorom návštevníci získajú informácie o turistickom okruhu po stopách výnimočných stredovekých pamiatok.



Aktivity pre žiakov počas septembra pripravilo aj Banícke múzeum v Rožňave, ktoré organizuje výjazdové workshopy a exkurzie do gotických kostolov v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach. V Gemersko-malohontskom múzeu sa zas koncom septembra pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu uskutoční podujatie zamerané stredoveké dejiny a pamiatky Rimavskej Soboty.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené maľby v 12 gotických kostoloch. Cieľom tematického programu Rok nástennej maľby je priblížiť širokej verejnosti fresky gotických kostolov v regióne a prezentovať a podporovať hodnoty, ktoré značka reprezentuje. Podujatia v rámci programu spoločne pripravili Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj.