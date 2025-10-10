< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Frézovacie práce v Banskej Bystrici pokračujú
Linky budú riadne premávať, obchádzku zabezpečia cez ulice Komenského a Horná.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. októbra (TASR) - Frézovacie práce v lokalite na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici pokračujú. V termíne od 13. do 17. októbra budú klásť asfaltové vrstvy. Upravia tak trasu všetkých dotknutých liniek mestskej hromadnej dopravy, ktoré prechádzajú uvedeným úsekom. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z tlačového oddelenia mesta.
Dodala, že linky budú riadne premávať, obchádzku zabezpečia cez ulice Komenského a Horná. „Na plynulý chod premávky je nevyhnutné, aby na križovatke Komenského a Horná neparkovali žiadne autá. Prosíme o rešpektovanie tejto zmeny v doprave,“ zhrnula.
Ako ďalej uviedla, frézovacie práce v lokalite na Kollárovej ulici sa začali v uplynulých dňoch. Robia ich v časti od Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa po križovatku s ulicou Rudlovská cesta vrátane križovatky na ulici Komenského. Doprava je obmedzená v jednom jazdnom pruhu a zároveň nie je možné využívať parkovacie miesta pod rímskokatolíckym cintorínom až k hradnému areálu na Námestí Štefana Moysesa.
„Obyvateľom sa ospravedlňujeme za obmedzenia a prosíme o trpezlivosť. Žiadame ich, pokiaľ je to možné, aby sa tejto trase vyhli,“ poznamenala Károlyová s tým, že stavebné práce by mali ukončiť v druhej polovici októbra.
