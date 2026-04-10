Piatok 10. apríl 2026
Frézovanie vozovky v Piešťanoch prinesie dopravné obmedzenia

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Na autobusových zastávkach môže dôjsť k zníženiu komfortu pre cestujúcich.

Autor TASR
Piešťany 10. apríla (TASR) - Frézovanie vozovky na Krajinskej ceste v Piešťanoch prinesie v stredu (15. 4.) od približne 11.00 h dočasné dopravné obmedzenia. Práce sa budú realizovať v úseku Krajinskej cesty vrátane okružnej križovatky s ulicou Dlhá. Dotknú sa aj autobusových zastávok pri okresnom úrade a zastávky pri jednej z čerpacích staníc. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, v dôsledku stavebných prác treba počítať so spomalením premávky a možnou tvorbou kolón. Na autobusových zastávkach môže dôjsť k zníženiu komfortu pre cestujúcich. Frézovanie zabezpečuje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ktorá bude zároveň regulovať cestnú premávku.
Neprehliadnite

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve