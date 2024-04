Frtus Winery: Pravdivé víno a skutočný jazz

Program: od 14:00h do 21:00h

• koncert Visegrad Jazz Exchange s Radovanom Tariškom

• degustácia nových vín

• každú hodinu žrebovanie výherných vstupeniek

• gastro pochutiny

od 21:00h - Oldies after párty s DJ





VSTUPENKY V PREDPREDAJI

počet hostí je limitovaný



Vstupenka: 35€ na osobu

• welcome drink

• 15€ z ceny vstupenky môžete využiť na nákup občerstvenia, degustácie alebo nákup vína



VIP vstupenka: 65€ na osobu (len 50 miest)

• welcome drink

• 15€ z ceny vstupenky môžete využiť na nákup občerstvenia, degustácie alebo nákup vína

• vstup do VIP zóny

• rezervované miesto na sedenie

Levice 18. apríla (OTS) - Rodinné vinárstvo Frtus má svoju jasnú identitu a štýl s akým k vínu pristupuje. Je to cesta úcty a rešpektu voči hroznu, voči vínu a hlavne voči ľuďom, ktorí budú tieto vína piť.vás pozývame do vinárstva Frtus Winery zažiť originálnu atmosféru prezentácie novej rady vín VERITÉ Čakajú Vás degustácie nových vín, jazzové vystúpenie, gastro pochutiny, oldies after párty a originálna atmosféra areálu Frtus Winery.„Originálne víno pre originálnych ľudí“