FALOŠNÉ KARTIČKY POKÉMONOV: Colníci zhabali takmer 2000 balení

Trnava 21. júna (TASR) - Takmer 2000 falošných balení zberateľských kartičiek Pokémon odhalili ozbrojení príslušníci finančnej správy Colného úradu (CÚ) Trnava vo viacerých obchodných prevádzkach v Trnave a Senici. Informovala o tom hovorkyňa CÚ Iveta Zlochová.



"U týchto výrobkov vzniklo podozrenie, že porušujú práva duševného vlastníctva obchodnej značky Nintendo. Zástupca majiteľa ochrannej známky potvrdil, že ide o falzifikáty a súhlasil s ich zničením," uviedla. Osobe, ktorá porušila zákon, môže uložiť colný úrad podľa hovorkyne pokutu od 3000 do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží pokutu až do výšky 135.000 eur.



Zlochová doplnila, že zberatelia by sa nemali dať nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbať sa nakupovaniu v pochybných podozrivo lacných obchodoch. "Zistenie, že nejde o originálny tovar, je nepríjemné hlavne pre zberateľov, pre ktorých majú niektoré z kartičiek či iných predmetov niekoľkonásobne vyššiu hodnotu, ako je ich predajná cena," uzavrela.