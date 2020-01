Muža chytili dvakrát po sebe s pašovanými cigaretami

Košické Olšany 29. januára (TASR) – Celkovo 43.000 kusov cigariet bez označenia kontrolnou známkou Slovenskej republiky našli kriminalisti finančnej správy v utorok (28. 1.) pri kontrole osobného vozidla v obci Košické Oľšany (okr. Košice - okolie). Muža, ktorý auto riadil, pritom len pred pár dňami súd odsúdil pre podobný prípad na podmienečný dvojročný trest. Informovala o tom v stredu hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



Cigarety boli vo vozidle umiestnené v špeciálne vybudovanej skrýši, ktorá sa nachádzala v dvojitej podlahe batožinového priestoru vozidla. "Na základe súhlasu prokurátora okresnej prokuratúry Košice - okolie vykonali aj ďalšiu prehliadku iných priestorov a pozemkov zadržaného muža nachádzajúcich sa v okrese Sobrance. Pri prehliadke zistili, že zadržaná osoba v priestoroch garáže prechovávala ďalšie cigarety, a to v celkovom množstve 56.140 kusov bez označenia slovenskou kontrolnou známkou," uviedla Skokanová.



Únik na spotrebnej dani vyčíslili spolu na 10.915 eur. V prípade vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. Vyšetrovateľ finančnej správy vzniesol obvinenie voči zadržanému mužovi, ktorého umiestnili do cely predbežného zadržania. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody minimálne na jeden až päť rokov.



"Prípad je špecifický tým, že išlo o opätovné zadržanie tejto osoby. Pred niekoľkými dňami - 20. januára 2020 - totiž tú istú osobu príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zadržali pri preprave 59.980 kusov nelegálnych cigariet tej istej známej značky," konštatovala hovorkyňa. Súd muža hneď na to právoplatne odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na dva roky.