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ÚLOVOK NA HRANIČNOM PRIECHODE: Narazili naň pri kontrole autobusu
Podľa nej počas kontroly autobusu, smerujúceho na Ukrajinu, našli príslušníci FS z Colného úradu Michalovce v odkladacom priestore zalepenú papierovú tašku.
Autor TASR
Vyšné Nemecké 13. júla (TASR) - Finančná správa (FS) počas kontroly autobusu odhalila na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod zásielku omamnej látky kratom. Vzniklo tak podozrenie zo spáchania trestného činu. Informovala o tom FS na sociálnej sieti.
Podľa nej počas kontroly autobusu, smerujúceho na Ukrajinu, našli príslušníci FS z Colného úradu Michalovce v odkladacom priestore zalepenú papierovú tašku. Nachádzalo sa v nej 10 balení kratomu po 50 gramov, spolu 500 gramov zelenej práškovej látky označenej ako Psychomodulační látka Kratom - Mitragyna speciosa.
„Keďže je kratom na Slovensku považovaný za omamnú látku, ktorej držba, predaj a distribúcia sú nelegálne, vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu,“ uviedla FS s tým, že zaistený kratom bol odovzdaný príslušnému útvaru Policajného zboru, ktorý vo veci vedie ďalšie konanie.
Podľa nej počas kontroly autobusu, smerujúceho na Ukrajinu, našli príslušníci FS z Colného úradu Michalovce v odkladacom priestore zalepenú papierovú tašku. Nachádzalo sa v nej 10 balení kratomu po 50 gramov, spolu 500 gramov zelenej práškovej látky označenej ako Psychomodulační látka Kratom - Mitragyna speciosa.
„Keďže je kratom na Slovensku považovaný za omamnú látku, ktorej držba, predaj a distribúcia sú nelegálne, vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu,“ uviedla FS s tým, že zaistený kratom bol odovzdaný príslušnému útvaru Policajného zboru, ktorý vo veci vedie ďalšie konanie.