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FS Zobor oslávi 70. výročie založenia novým autorským programom
Za sedem desaťročí svojej existencie získal FS Zobor množstvo ocenení a uznaní.
Autor TASR
Nitra 26. júna (TASR) - Nitriansky vysokoškolský folklórny (FS) súbor Zobor oslávi 70. výročie svojho založenia. Vznikol v roku 1956 pri Vysokej škole poľnohospodárskej, dnes funguje v rámci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU).
Ako univerzita informovala, folkloristi svoje jubileum oslávia uvedením nového autorského programu s názvom Desatoro muzikanta. Jeho premiéra sa uskutoční 27. júna v Divadle Andreja Bagara v Nitre. „Vznikol špeciálne k jubileu súboru. Chceme ním vzdať úctu všetkým generáciám zoboristov a pripomenúť, že folklór nie je len spomienkou na minulosť, ale živou súčasťou nášho sveta a identity,“ povedal umelecký vedúci FS Zobor Ondrej Debrecéni ml.
Desatoro muzikanta je podľa jeho slov program o muzikách, muzikantstve, o hľadaní zmyslu života v hudbe a o živote s hudbou. „Je o ľuďoch, ktorí jej zasvätili svoj čas, energiu a srdce. Vychádza z tradičného folklóru, no zároveň prináša aj súčasný autorský pohľad na jeho význam v dnešnom svete,“ uviedol Debrecéni.
Za sedem desaťročí svojej existencie získal FS Zobor množstvo ocenení a uznaní. Každoročne do súboru prichádzajú noví členovia, ktorí nadväzujú na odkaz svojich predchodcov a rozvíjajú tradície slovenského folklóru v univerzitnom prostredí.
„Jeho existencia a pôsobenie sú dôkazom, že láska k ľudovej kultúre, hudbe, spevu a tancu dokáže spájať ľudí a vytvárať hodnoty, ktoré pretrvávajú desaťročia. Zároveň ukazuje, že univerzita nie je len miestom vzdelávania a vedeckého výskumu, ale aj priestorom pre rozvoj kultúry, tvorivosti a talentu študentov,“ doplnila rektorka SPU Klaudia Halászová.
Ako univerzita informovala, folkloristi svoje jubileum oslávia uvedením nového autorského programu s názvom Desatoro muzikanta. Jeho premiéra sa uskutoční 27. júna v Divadle Andreja Bagara v Nitre. „Vznikol špeciálne k jubileu súboru. Chceme ním vzdať úctu všetkým generáciám zoboristov a pripomenúť, že folklór nie je len spomienkou na minulosť, ale živou súčasťou nášho sveta a identity,“ povedal umelecký vedúci FS Zobor Ondrej Debrecéni ml.
Desatoro muzikanta je podľa jeho slov program o muzikách, muzikantstve, o hľadaní zmyslu života v hudbe a o živote s hudbou. „Je o ľuďoch, ktorí jej zasvätili svoj čas, energiu a srdce. Vychádza z tradičného folklóru, no zároveň prináša aj súčasný autorský pohľad na jeho význam v dnešnom svete,“ uviedol Debrecéni.
Za sedem desaťročí svojej existencie získal FS Zobor množstvo ocenení a uznaní. Každoročne do súboru prichádzajú noví členovia, ktorí nadväzujú na odkaz svojich predchodcov a rozvíjajú tradície slovenského folklóru v univerzitnom prostredí.
„Jeho existencia a pôsobenie sú dôkazom, že láska k ľudovej kultúre, hudbe, spevu a tancu dokáže spájať ľudí a vytvárať hodnoty, ktoré pretrvávajú desaťročia. Zároveň ukazuje, že univerzita nie je len miestom vzdelávania a vedeckého výskumu, ale aj priestorom pre rozvoj kultúry, tvorivosti a talentu študentov,“ doplnila rektorka SPU Klaudia Halászová.