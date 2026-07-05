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FTVŠ UK získala vyše 636.000 eur na revitalizáciu športového areálu
Cieľom projektu je zlepšiť technický stav a funkčnosť existujúceho športového zázemia, zvýšiť energetickú účinnosť objektu tenisových šatní a modernizovať športové plochy určené na výučbu.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) získala finančný príspevok 636.313,90 eura na projekt Revitalizácia viacúčelového športového areálu. Podpora bola schválená v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - INFRA 6, ktorý vyhlásil Fond na podporu športu. TASR o tom informovala Katarína Polačková z oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK.
Cieľom projektu je zlepšiť technický stav a funkčnosť existujúceho športového zázemia, zvýšiť energetickú účinnosť objektu tenisových šatní a modernizovať športové plochy určené na výučbu, tréningový proces aj ďalšie športové aktivity. Revitalizácia sa uskutoční v areáli FTVŠ UK na Nábreží arm. generála L. Svobodu v Bratislave. „UK má byť miestom, kde sa prirodzene prepája vzdelávanie, výskum a služba spoločnosti. Obnova športového areálu FTVŠ UK preto nie je len technickou rekonštrukciou, ale aj posilnením priestoru, v ktorom sa formujú budúci odborníci pre šport, zdravý životný štýl a pohybovú kultúru,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Projekt zahŕňa rekonštrukciu objektu tenisových šatní, revitalizáciu tenisového ihriska a jeho vybavenia, rekonštrukciu existujúceho oplotenia a výmenu povrchu atletického areálu vrátane súvisiacich konštrukcií. Súčasťou prác bude aj výmena vybraných interiérových a exteriérových prvkov, úprava rozvodov, zateplenie objektu, obnova spevnených plôch, modernizácia osvetlenia a vybudovanie automatickej závlahy.
Navrhovanými rekonštrukčnými prácami sa nemení funkčné využitie existujúcich stavieb ani exteriérových priestorov. Zachovaný bude architektonický, tvarovo-priestorový a dispozično-prevádzkový charakter objektu a športového areálu. Časť areálu bude možné využívať aj počas realizácie rekonštrukcie a stavebných úprav.
Modernizácia športového areálu prispeje podľa UK k vytvoreniu kvalitnejších podmienok pre odbornú prípravu študentov, pedagogickú činnosť, športový tréning aj aktivity širšej športovej komunity. Obnova infraštruktúry zároveň podporí dlhodobú udržateľnosť prevádzky areálu a zvýši komfort jeho používateľov. „Revitalizácia športového areálu je pre našu fakultu významným krokom k vytvoreniu kvalitnejších podmienok pre vzdelávanie, vedeckú prácu aj športovú prax. Moderné a funkčné zázemie umožní študentom, pedagógom, trénerom aj športovej verejnosti naplno využívať potenciál areálu a zároveň podporí dlhodobý rozvoj športu na akademickej pôde,“ uviedol dekan FTVŠ UK Viktor Bielik.
Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov FTVŠ UK a z finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu športu. Predpokladaná doba realizácie je deväť mesiacov od prevzatia staveniska.
Cieľom projektu je zlepšiť technický stav a funkčnosť existujúceho športového zázemia, zvýšiť energetickú účinnosť objektu tenisových šatní a modernizovať športové plochy určené na výučbu, tréningový proces aj ďalšie športové aktivity. Revitalizácia sa uskutoční v areáli FTVŠ UK na Nábreží arm. generála L. Svobodu v Bratislave. „UK má byť miestom, kde sa prirodzene prepája vzdelávanie, výskum a služba spoločnosti. Obnova športového areálu FTVŠ UK preto nie je len technickou rekonštrukciou, ale aj posilnením priestoru, v ktorom sa formujú budúci odborníci pre šport, zdravý životný štýl a pohybovú kultúru,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Projekt zahŕňa rekonštrukciu objektu tenisových šatní, revitalizáciu tenisového ihriska a jeho vybavenia, rekonštrukciu existujúceho oplotenia a výmenu povrchu atletického areálu vrátane súvisiacich konštrukcií. Súčasťou prác bude aj výmena vybraných interiérových a exteriérových prvkov, úprava rozvodov, zateplenie objektu, obnova spevnených plôch, modernizácia osvetlenia a vybudovanie automatickej závlahy.
Navrhovanými rekonštrukčnými prácami sa nemení funkčné využitie existujúcich stavieb ani exteriérových priestorov. Zachovaný bude architektonický, tvarovo-priestorový a dispozično-prevádzkový charakter objektu a športového areálu. Časť areálu bude možné využívať aj počas realizácie rekonštrukcie a stavebných úprav.
Modernizácia športového areálu prispeje podľa UK k vytvoreniu kvalitnejších podmienok pre odbornú prípravu študentov, pedagogickú činnosť, športový tréning aj aktivity širšej športovej komunity. Obnova infraštruktúry zároveň podporí dlhodobú udržateľnosť prevádzky areálu a zvýši komfort jeho používateľov. „Revitalizácia športového areálu je pre našu fakultu významným krokom k vytvoreniu kvalitnejších podmienok pre vzdelávanie, vedeckú prácu aj športovú prax. Moderné a funkčné zázemie umožní študentom, pedagógom, trénerom aj športovej verejnosti naplno využívať potenciál areálu a zároveň podporí dlhodobý rozvoj športu na akademickej pôde,“ uviedol dekan FTVŠ UK Viktor Bielik.
Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov FTVŠ UK a z finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu športu. Predpokladaná doba realizácie je deväť mesiacov od prevzatia staveniska.