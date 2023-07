Fujaristi a folkloristi vytvorili vo Vlkolínci krojovaný sprievod

Ružomberok 29. júla (TASR) – Podhorskou osadou Vlkolínec pri Ružomberku sa v sobotu nesú zvuky fujary a spevu. Pri príležitosti 30. výročia zápisu Vlkolínca do zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa tam zišli fujaristi z celého Slovenska, folklórne súbory i harmonikári. Vytvorili krojovaný sprievod, ktorý dopoludnia prešiel naprieč dedinou.



Ako pre TASR priblížil ružomberský primátor Ľubomír Kubáň, ide o tradičné podujatie, ktoré bolo obnovené po dlhšom období. "Pred niekoľkými rokmi bola táto akcia veľmi populárna a úspešná. Myslím si, že Vlkolínec v spojení s fujarou tvorí symbiózu, patrí to sem," zhodnotil Kubáň s tým, že podobné akcie v pamiatke UNESCO plánuje radnica podporovať aj do budúcnosti.



Slávnosti sa začali raňajšou svätou omšou v Kostole navštívenia Panny Márie. Nasledovalo otvorenie a program v podaní folklórnych súborov a fujaristov z celého Slovenska. Predstavia sa napríklad Folklórny súbor Liptov, Folklórne skupiny Likava, Lúžňan, Podšíp, Detský folklórny súbor Sliačanček a iní.



Organizátorom podujatia je Občianske združenie Vlkolínec v spolupráci s mestom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov.