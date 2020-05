Fungovanie denného stacionára ECAV v Trnave predĺžili do konca roka

Trnava 8. mája (TASR) - Denný stacionár Strediska Evanjelickej diakonie (SED) v Trnave, ktorý mal skončiť svoju činnosť k 1. augustu, bude zatiaľ fungovať do konca roka. Rozhodla o tom Správna rada SED po stretnutí, ktoré inicioval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Predseda TTSK Jozef Viskupič informoval, že zároveň ponúkli rodinám a klientom možnosť využiť služby svojho Centra sociálnych služieb Galanta.



"Pre klientov stacionára je to dobrá správa. Považujem za dôležité, že sa našlo riešenie problému a klienti budú môcť do konca roka využívať služby zariadenia. Momentálne má zriaďovateľ dostatok času, aby sa prijalo trvalé riešenie najmä v prospech klientov," povedal Viskupič.



Zástupcovia TTSK sa už koncom apríla stretli so zainteresovanými stranami. SED predtým navrhlo zrušiť stacionár bez zabezpečenia náhradnej sociálnej služby pre 12 klientov. "TTSK, napriek tomu, že denné stacionáre sú originálnou kompetenciou miest a obcí, sa do problému zainteresoval v záujme nájdenia vhodného riešenia pre dotknuté rodiny," dodal Viskupič.