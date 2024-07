Fungovanie detskej pohotovosti v Námestove je stále otázne

Námestovo 31. júla (TASR) - Fungovanie detskej pohotovosti v Námestove je naďalej otázne. Najskôr ju novelou vyhlášky zrušili, teraz rezort zdravotníctva hľadá alternatívne možnosti ako ju opäť sprevádzkovať. Avizuje, že pri tom spolupracuje s regiónom i mestom Námestovo. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ).



Pevný bod detskej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v oravskom meste zrušili k 2. júlu tohto roka. Predchádzala tomu vlna kritiky, odporcovia argumentovali najmä vysokou pôrodnosťou v regióne. Vláda nasledujúci deň na rokovaní na Orave vyčlenila 200.000 eur na zachovanie námestovskej APS, čo bolo možné uskutočniť zriadením tzv. doplnkového bodu. Ten by fungoval pri pevnom bode APS krajskej nemocnice v Trstenej. O týždeň neskôr hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová informovala, že o rozšírenie povolenia na doplnkový bod nemocnica nepožiada a dotáciu čerpať nebudú. Dôvodom bola najmä neudržateľnosť financovania. So službami v doplnkovom bode navyše podľa Lacovej nesúhlasili ani lekári.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová pred časom na sociálnej sieti zhodnotila, že riešenie problému je jednoduché. "Stačí obnoviť vyhláškou pevný bod detskej pohotovosti v Námestove a môže fungovať ako doteraz," reagovala.



MZ sa teraz snaží hľadať ďalšie alternatívy, ako situáciu vyriešiť. Rezort v stanovisku uviedol, že zmena účelu financií od vlády nie je možná. "Peniaze vláda vyčlenila aj z dôvodu, že v rámci uvedenej lokality bola na MZ podaná petícia za zachovanie pevného bodu," vysvetlil s tým, že suma nemá slúžiť na sanáciu iných oblastí zdravotnej starostlivosti, ale priamo na prevádzkovanie doplnkového bodu v Námestove. "Veríme, že v spolupráci s regiónom a mestom sa nám podarí nájsť efektívne riešenie v prospech detských pacientov," dodali z rezortu.