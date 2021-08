Furčiansky miestny úrad sa sťahuje, sídliť bude v obchodnom centre

Košice 3. augusta (TASR) – Miestny úrad mestskej časti (MČ) Košice-Dargovských hrdinov nebude od piatka (6. 8.) do štvrtka 12. augusta vykonávať svoje kompetencie, dôvodom je sťahovanie sa. Od 13. augusta bude sídliť v obchodnom centre na ulici Povstania českého ľudu 3. Pre TASR to uviedla MČ, ktorá je známa aj ako Furča.



„Proces sťahovania v priebehu prvej polovice augusta bude náročný. Našou prioritou však je, aby sme to všetko zvládli čo najrýchlejšie a aby to čo najmenej obmedzilo úradné hodiny pre obyvateľov. Zamestnanci miestneho úradu preto budú aj v čase osobného voľna pracovať na čo najrýchlejšom presťahovaní miestneho úradu,“ povedal starosta Jozef Andrejčák.



Ako pripomenul, doposiaľ sídlili na Dvorkinovej ulici v priestoroch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktoré ich však potrebuje pre svojich zamestnancov. „V týchto priestoroch sme neplatili nájomné, uhrádzali sme jedine náklady spojené s energiami či internetom a telefónnymi linkami, pretože medzi MČ a ÚPSVaR bola uzavretá zmluva o výpožičke nebytových priestorov,“ uviedol.



Podľa starostu bude miestny úrad po dlhých rokoch sídliť v moderných a reprezentatívnych priestoroch. Dodal, že vďaka svojej polohe bude zároveň bližšie k obyvateľom prichádzajúcim mestskou hromadnou dopravou alebo pešo.



Miestny úrad má v trvalom pracovnom pomere 24 zamestnancov a 13 opatrovateliek. K dispozícii bude mať 558 metrov štvorcových. Mesačné náklady sa budú pohybovať do 3000 eur, pričom ročné náklady na nové priestory vzrastú približne o 15.000 eur v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Nájomná zmluva je podpísaná na päť rokov s päťročnou opciou. Celý proces zmeny a jej zmluvné podmienky boli schválené miestnym zastupiteľstvom MČ.