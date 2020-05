FL: Kmotrík ml. chce otvoriť debatu o fanúšikoch na štadiónoch

Bratislava 20. mája (TASR) - Hoci rozhodnutie o reštarte futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 padne zrejme až na piatkovom Prezídiu Únie ligových klubov (ÚLK), podľa generálneho riaditeľa bratislavského Slovana Ivana Kmotríka ml. by sa už teraz mala otvoriť debata o prítomnosti určitej diváckej kulisy na zápasoch. Najvyššia slovenská súťaž by sa po ústupe pandémie mohla rozbehnúť 6. júna prvým kolom nadstavbovej časti.



Ako prví z veľkých krajín v Európe odštartovali uplynulý víkend Nemci. Zápasy 26. kola bundesligy sa hrali pred prázdnymi hľadiskami, no v televízii ich sledovali masy ľudí. "Reštart Bundesligy naznačil určitý trend. Ľudia si mohli po veľmi dlhej dobe opäť užiť športový víkend a dali najavo, že majú hlad po futbale. Asi ako každému, kto sledoval víkendové zápasy, aj mne chýbali v hľadisku diváci, čo je však otázka, ktorú chceme na Slovensku otvoriť. Aj fanúšikom na Slovensku chýbajú ich obľúbené kluby a hráči a myslím si, že po reštarte môžeme dosahovať tiež veľmi dobré čísla televíznej sledovanosti. Nie je to však o číslach, ale o fanúšikoch. Chceme im opäť priniesť futbal a vrátiť témy, ktoré boli známe z 'normálneho' života, aby sme sa nemuseli stále rozprávať o koronavíruse a jeho následkoch. Následné čísla sledovanosti by boli len potvrdením, že aj u nás je hlad po ligovom futbale," vyhlásil Kmotrík ml. pre klubový web.



Úradujúci majster naďalej apeluje na to, aby sa hľadali riešenia na dohratie súťaže a nie zámienky na jej zrušenie. Finálny verdikt je na spadnutie, Kmotrík ml. v tejto chvíli nevidí žiadne prekážky, aby sa liga dohrala. "Prijaté opatrenia na Slovensku zožali úspech a patríme medzi európskych lídrov, čo je pozitívne. Ak boli pred tromi týždňami nejaké otázky či obnoviť ligu alebo nie, tak dnes sú zodpovedané a nevidím žiadnu prekážku, ktorá by tomu bránila. V zrušení ligy nie je ani ekonomický zmysel, neviem, čo by kto ušetril za jeden-dva mesiace, keď zmluvy hráčov sú naďalej platné. Dohratie súťaže vnímam ako morálny záväzok nás všetkých voči fanúšikom, partnerom, verejnosti i voči UEFA. Verím, že ÚLK aj kluby sa postavia k tejto téme čelom a v piatok rozhodnú v prospech ligového futbalu i fanúšikov. Náš postoj je naďalej jednoznačný – sme za dohratie sezóny, a to v plnej podobe desiatich kôl nadstavby. Skôr by sme mohli otvoriť inú otázku v podobe návratu divákov na tribúny," dodal funkcionár najúspešnejšieho slovenského klubu v rozhovore pre skslovan.com.



Podľa Kmotríka ml. by sa už v júni mohla otvoriť téma divákov na tribúnach. "Pozrime sa na to realisticky – prvý zápas je na programe 6. júna, dovtedy sa môže veľa vecí zmeniť. Verím, že v pozitívnom slova zmysle, pretože aj pri uvoľňovaní opatrení je dôležitá disciplína každého jedného z nás. Ak bude vývoj naďalej priaznivý, tak by sme v priebehu júna mali otvoriť tému divákov na štadiónoch. Život sa pomaličky vracia do normálu, preto sa rozprávajme o tom, či na zápasy môžeme pustiť určitý počet ľudí pri dodržaní prísnych opatrení. Ľudia predsa sedia na vzduchu na štadióne, môžeme zabezpečiť rozostupy medzi sedadlami, zvýšený hygienický štandard, na Tehelnom poli máme bezkontaktné platby v bufetoch. V čase, keď budú otvorené kiná, divadlá či obchodné centrá a dnes sú miesta ako Železná studnička či Horský park plné ľudí, by sme mali začať hľadať riešenia, ako fanúšikov opäť pustiť na štadión a dať im možnosť podporiť svoj klub. Je samozrejme otázne, v akých počtoch či v akej percentuálnej kapacite štadiónov by to bolo možné, no akákoľvek divácka kulisa bude v tejto situácii pre hráčov na ihrisku i samotných fanúšikov vítaným plus. Otvorme túto tému a rozprávajme sa o tom, či by také niečo bolo možné. Podľa nás, samozrejme pri dodržaní prísnych opatrení, by to možné bolo."



Ambície Slovana aj po vyše dvojmesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zostávajú nezmenené, cieľom je zisk double. "Ako sme chceli na začiatku sezóny, čo už mi príde ako dosť dávno (úsmev), tak aj teraz platí, že naším cieľom je obhájiť majstrovský titul a dosiahnuť čo najlepší výsledok v domácom pohári. Pôjdeme jednoznačne za titulom a urobíme maximum, aby sme postúpili do finále pohára a boli úspešní. Futbal robíme pre ľudí a fanúšik je pre nás najdôležitejší. Chcem sa poďakovať všetkým slovanistom, ktorí pri klube stoja aj v ťažkých časoch. Ich podporu cítime a dennodenne nám dodáva silu bojovať, aby sme vám priniesli ešte veľa pekných gólov, víťazstiev a úspechov. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme im opäť vrátili radosť z futbalu. Spoločne túto krízu prežijeme, spoločne to zvládneme a spoločne sa môžeme vrátiť silnejší. Je to len v našich rukách," dodal Kmotrík ml.



Po základnej časti FL je na čele tabuľky Slovan, ktorý má desaťbodový náskok pred MŠK Žilina. Súťaž prerušili 7. marca.