FL: Slovan Bratislava predstavil tri možnosti kompenzácie permanentiek

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista ŠK Slovan Bratislava pripravil pre držiteľov permanentných vstupeniek tri možnosti kompenzácie za neodohraté zápasy v sezóne 2019/2020. Vzhľadom na to, že pri platných obmedzeniach nemôže klub na zostávajúce zápasy ročníka vyjsť v ústrety všetkým držiteľom permanentiek (2860 fanúšikov), budú permanentky deaktivované. Ak však od 1. júla bude platiť limit 1000 osôb na športovom podujatí, ponúkne klub do predaja niekoľko stoviek vstupeniek v jednotnej cene, ktoré budú v prvej vlne určené výhradne permanentkárom zo sezóny 2019/20.



Keďže sami fanúšikovia prišli nedávno s iniciatívou, že sú ochotní sa vzdať kompenzácie a takto pomôcť svojmu klubu, môžu si permanentkári zvoliť jednu z troch možností kompenzácie. Výpočet kompenzácie predstavuje 5 ušlých zápasov pôvodného modelu z nadstavby zo 16 ligových zápasov, ktoré mali permanentkári garantované. Päť ušlých zápasov predstavuje 31 % zo sumy celosezónnej permanentky. Pri jarnej permanentke to predstavuje 71 % sumy.



Fanúšik má na výber tri možnosti. Prvou je vzdanie sa kompenzácie, čím fanúšik priamo pomôže klubu. Ako benefit získa exkluzívne tričko "SPOLU SME SLOVAN", ktoré sa nikdy nedostane do predaja a kalendár na rok 2021 s názvom "ATMOSFÉRA TEHELNÉHO POĽA", pričom na dvanástej strane kalendára budú uvedené mená všetkých permanentkárov, ktorí touto formou pomohli klubu. Fanúšik zároveň získa predkupné právo a zľavu vo výške 10 % na nákup permanentky na novú sezónu.



Druhou možnosťou je prenos kompenzácie vo forme zľavy pri kúpe permanentky na novú sezónu 2020/21. Treťou alternatívou, pre klub najbolestivejšou, je vrátenie peňazí za ušlé zápasy. "Posledné týždne a mesiace každého z nás určitým spôsobom zasiahli. My slovanisti sme si prešli, a stále aj prechádzame, náročnými chvíľami, ktoré však môžeme vnímať aj ako určitú výzvu, aby sme ukázali našu jednotu a silu. Pri závažných rozhodnutiach, ktoré sa v posledných týždňoch prijali, sme boli vždy aj hlasom fanúšikov. Presadzovali sme dohratie súťaže v plnom formáte a ako prví sme otvorili tému určovania počtu divákov ako percenta z kapacity štadióna. Verte, že v našej snahe budeme naďalej pokračovať dovtedy, kým sa skutočne nevrátite na tribúny Tehelného poľa. Musíme si však priznať realitu, ktorá je taká, že na zostávajúce domáce zápasy v sezóne jednoducho nemôžeme uspokojiť nároky všetkých, ku ktorým máme záväzok. Preto oddnes spúšťame tri možnosti kompenzácie pre držiteľov permanentiek," uviedol v tlačovej správe marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.



"Jedným z najpozitívnejších okamihov posledných mesiacov bola iniciatíva, s ktorou vyšli sami fanúšikovia. Sami prišli s iniciatívou, že sa chcú vzdať kompenzácie za ušlé zápasy a túžia tak priamo podporiť klub. Veľmi si to vážime. Preto ponúkame všetkým držiteľom permanentiek túto možnosť, ktorou môžu pomôcť klubu, za čo sa im samozrejme odvďačíme a venujeme im exkluzívne benefity vrátane predkupného práva a zľavy pri kúpe permanentky na novú sezónu. Druhou možnosťou je prenos kompenzácie vo forme zľavy pri nákupe permanentky na ročník 2020/21. Tretia možnosť je tá najbolestivejšia, a síce vrátanie ušlej sumy držiteľovi permanentky. Aj túto možnosť však permanentkárom ponúkame, záleží nám na férovosti a na tom, aby si fanúšik sám vybral, akú možnosť si zvolí. Vopred vám všetkým pekne ďakujeme za vašu vernosť a priazeň," doplnil marketingový riaditeľ klubu.