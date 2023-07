Nová Futbal Tatran Aréna má byť hotová v decembri 2024

Prešov 18. júla (TASR) - Nový futbalový štadión Futbal Tatran Aréna (FTA) má byť hotový v decembri 2024. V utorok sa na stavenisku konalo slávnostné začatie stavby s poklepaním základného kameňa.



Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť AVA-stav, s. r. o., Galanta. Stavbu bude realizovať v dvoch etapách. Prvá etapa výstavby zahŕňa realizáciu hlavnej tribúny, hracej plochy, zemné práce a ďalšie úkony. Víťazná ponuka na prvú etapu je vo výške 16,38 milióna eur. Na jej financovaní sa podieľa sumou 7,2 milióna eur Prešovský samosprávny kraj (PSK), mesto Prešov sumou 1,98 milióna eur, Slovenský futbalový zväz (SFZ) sumou 2,4 milióna eur a Fond na podporu športu sumou 4,8 milióna eur.



Druhá etapa výstavby zahŕňa realizáciu ďalších tribún, stožiarov osvetlenia, verejného osvetlenia, ako aj úpravu parkoviska Björnsonova a ďalšie úkony. Víťazná ponuka je vo výške 4,82 milióna eur bez DPH. Jej financovanie, ako aj kompletné zariadenie štadióna zabezpečí mesto Prešov z vlastných zdrojov.



Počas búrania pôvodného štadióna v roku 2018 bola plánovaná výstavba nového do dvoch rokov. "V duchu fair play priznávam, že toto nebolo zvládnuté. Samozrejme, do toho prišlo viacero iných činiteľov, či už to bol COVID-19, kríza, drahé materiály a všetko to, čo do toho vstúpilo. Dnes sme však vo finále, stavba sa už realizuje a ja pevne verím, že futbalisti, ale aj športová verejnosť si prídu na svoje," povedal predseda PSK Milan Majerský.







"Naším cieľom je stihnúť všetky termíny, ktoré máme zazmluvnené, a dokončiť štadión tak, aby či už Prešov, alebo celé Slovensko bolo hrdé na to, že sa tu budú organizovať majstrovstvá Európy," doplnil primátor Prešova František Oľha.



Podľa konateľa spoločnosti AVA-stav Alexandra Gyurkovicsa so stavbou začali pred zhruba 2,5 týždňa. "Viac-menej sú zemné práce spravené. Rozbúrané sú staré základy, ktoré boli pod budúcim štadiónom. Čo sa týka náročnosti štadióna, hlavná tribúna je taká ikonická. Nejaké štyri štadióny máme za sebou. Nemyslím si, že by mal byť nejaký problém s výstavbou," skonštatoval Gyurkovics.



FTA s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Rovnako má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025.