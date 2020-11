Víťaz obstarávania postaví štadión v Prešove za vyše 16,5 mil. eur

Prešov 11. novembra (TASR) – Víťazom verejného obstarávania na výstavbu štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove je spoločnosť AVA-stav, s. r. o., s cenovou ponukou 16.574.312,00 eura bez DPH. Návrh zmluvy bude predložený na rokovanie do mestského aj do krajského zastupiteľstva. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



V meste sa nachádza najstarší futbalový štadión na Slovensku, ktorého história siaha až do roku 1899. V tom čase sa odohral prvý futbalový zápas na rovnakom mieste, kde bude stáť nový štadión.



"Prešovský futbalový štadión je už celé desaťročia neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Nadišiel však čas sa s ním rozlúčiť, aby na jeho mieste mohol vyrásť moderný futbalový stánok, ktorý bude slúžiť aj pre ďalšie generácie športovcov a ich fanúšikov. Pripraviť jeho výstavbu nebolo jednoduché, ide však o najdrahšiu a najrozsiahlejšiu stavbu mesta," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Najstarší futbalový štadión na Slovensku vznikol podľa Tomeka v minulosti v priestore pri Mlynskom jarku, kde vyrástli pri hracej ploche najprv kabíny a klubovňa a v roku 1907 aj drevená tribúna pre 400 divákov. Neskôr od roku 1926 bolo ihrisko oplotené. Počas druhej svetovej vojny si nemecká armáda vytvorila z hracej plochy parkovisko vozidiel a pri následnom sovietskom bombardovaní na Vianoce 1944 drevená tribúna ľahla popolom.



"V roku 1945 však bola opravená hracia plocha, o rok neskôr pribudol okolo ihriska plot a začala sa stavať tribúna s 1500 sedadlami. V roku 1947 už boli divákom k dispozícii aj dve bočné tribúny s ďalšími 1520 sedadlami. Celkovo kapacita pred rokom 2009 bola 14.000 divákov, z čoho bolo 2000 miest na sedenie a 12.000 na státie. Po čiastkových rekonštrukciách v rokoch 1994 a 2009 sa kapacita štadióna znížila na 5410 miest, no všetky boli na sedenie," priblížil Tomek.



Po spätnom odkúpení polovice štadióna bola spracovaná a neskôr prepracovaná projektová dokumentácia na štadión s kapacitou takmer 6500 divákov.



"V snahe nadviazať na túto dlhoročnú tradíciu bola navrhnutá dizajnovo unikátna hlavná tribúna štadióna, ktorá bude jedinečná svojím architektonickým prevedením, pretože nebude kopírovať žiadnu inú futbalovú arénu v rámci Európy, a tým bude príznačná pre mesto Prešov," dodal Tomek.