< sekcia Regióny
Futbalisti v Novej Bani majú k dispozícii ihrisko s unikátnym povrchom
Ide o prvý takýto povrch na Slovensku a len tretí v Európe.
Autor TASR
Nová Baňa 2. októbra (TASR) - V Novej Bani majú futbalisti k dispozícii nové futbalové ihrisko s umelou trávou najnovšej, štvrtej generácie. Povrch ihriska je unikátny tým, že neobsahuje granulát ani piesok. Jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční v piatok 3. októbra. TASR o tom informoval koordinátor mládeže Mestského futbalového klubu (MFK) Nová Baňa Róbert Bosák.
Ako uviedol, ide o prvý takýto povrch na Slovensku a len tretí v Európe. Jeho dodávateľom je talianska spoločnosť Radici. Unikátnosť novej umelej trávy spočíva v jej technológii - povrch je prvý svojho druhu, ktorý neobsahuje granulát ani piesok.
„Na jednom štvorcovom metri sa nachádza až jeden milión vpichov, pričom špeciálne kučeravé vlákno umožňuje hrať na trávniku aj v klasických lisovaných kopačkách,“ priblížil. Vďaka absencii granulátu a piesku je povrch zdravotne bezpečný a vhodný aj na celoročné využívanie bez prehrievania počas letných dní.
Samotný povrch si vyžiadal investíciu vo výške 240.000 eur, pričom do celkovej investície boli zahrnuté aj oporné múry, oplotenie, umelé osvetlenie a spracovanie podkladu. Projekt bol financovaný zo súkromných zdrojov klubu.
„Primárnym cieľom je vytvoriť plnohodnotné tréningové podmienky pre naše mládežnícke tímy počas zimných mesiacov, keď prírodné trávniky nedokážu regenerovať,“ uviedol predseda MFK Nová Baňa Ján Gonda s tým, že ihrisko prinesie pridanú hodnotu aj celému regiónu, keďže ho budú môcť využívať nielen športovci, ale aj školy a rôzne organizácie.
Nové ihrisko nadväzuje na ďalšie investície do infraštruktúry klubu. V uplynulom období boli vybudované nové šatne pre mládež aj A-tím, modernizované zázemie a pribudli nové toalety. Do budúcnosti klub plánuje výstavbu ďalších šatní a takisto rekonštrukciu tribúny, ktorá má priniesť vyšší komfort pre fanúšikov a modernejší štandard celého štadióna.
Ako uviedol, ide o prvý takýto povrch na Slovensku a len tretí v Európe. Jeho dodávateľom je talianska spoločnosť Radici. Unikátnosť novej umelej trávy spočíva v jej technológii - povrch je prvý svojho druhu, ktorý neobsahuje granulát ani piesok.
„Na jednom štvorcovom metri sa nachádza až jeden milión vpichov, pričom špeciálne kučeravé vlákno umožňuje hrať na trávniku aj v klasických lisovaných kopačkách,“ priblížil. Vďaka absencii granulátu a piesku je povrch zdravotne bezpečný a vhodný aj na celoročné využívanie bez prehrievania počas letných dní.
Samotný povrch si vyžiadal investíciu vo výške 240.000 eur, pričom do celkovej investície boli zahrnuté aj oporné múry, oplotenie, umelé osvetlenie a spracovanie podkladu. Projekt bol financovaný zo súkromných zdrojov klubu.
„Primárnym cieľom je vytvoriť plnohodnotné tréningové podmienky pre naše mládežnícke tímy počas zimných mesiacov, keď prírodné trávniky nedokážu regenerovať,“ uviedol predseda MFK Nová Baňa Ján Gonda s tým, že ihrisko prinesie pridanú hodnotu aj celému regiónu, keďže ho budú môcť využívať nielen športovci, ale aj školy a rôzne organizácie.
Nové ihrisko nadväzuje na ďalšie investície do infraštruktúry klubu. V uplynulom období boli vybudované nové šatne pre mládež aj A-tím, modernizované zázemie a pribudli nové toalety. Do budúcnosti klub plánuje výstavbu ďalších šatní a takisto rekonštrukciu tribúny, ktorá má priniesť vyšší komfort pre fanúšikov a modernejší štandard celého štadióna.