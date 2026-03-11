< sekcia Regióny
Futbalová škola ukončila spoluprácu s trénerom, ktorého mali zadržať
Podľa futbalovej školy ide o individuálne konanie konkrétnej osoby a nie o systémové zlyhanie klubu.
Autor TASR
Trnava 11. marca (TASR) - Futbalová škola mládeže Tomáša Vričana pôsobiaca v trnavskom regióne ukončila spoluprácu s trénerom, ktorého mala zadržať polícia. Informovala o tom vo svojom vyjadrení pre médiá s tým, že na trénera podala trestné oznámenie. Podľa TV Markíza čelí muž obvineniu zo sexuálneho zneužívania a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Polícia prípad vzhľadom na jeho citlivosť nekomentovala.
„Situáciu berieme veľmi vážne. Akékoľvek konanie, ktoré by mohlo ohrozovať alebo poškodzovať deti, považujeme za absolútne neakceptovateľné a dôrazne ho odsudzujeme. S dotyčným sme okamžite ukončili spoluprácu a ďalej sa nepodieľa na činnosti klubu,“ podčiarkla futbalová škola. Médiá aj verejnosť požiadala o rešpektovanie súkromia členov klubu a ich rodinných príslušníkov.
Podľa futbalovej školy ide o individuálne konanie konkrétnej osoby a nie o systémové zlyhanie klubu. „Hráčom a ich rodinám sme ponúkli možnosť psychologického poradenstva a sme naďalej maximálne súčinní s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ zdôraznila.
Polícia priblížila, že okresný vyšetrovateľ vzhľadom na citlivosť prípadu a ochranu práv maloletého poškodeného rozhodol vo veci neposkytovať žiadne bližšie informácie. „S otázkou súvisiacou s väzobným stíhaním odporúčame obrátiť sa na príslušný súd,“ ozrejmila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
