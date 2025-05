Futbalové ihrisko chce obec pretvoriť na nový kempingový areál

Dedinky 10. mája (TASR) - Obec Dedinky v okrese Rožňava by chcela pretvoriť futbalové ihrisko na nový kempingový areál. Rozšírenie ponuky ubytovacích služieb v obci na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša podľa samosprávy prispeje k rozvoju miestneho turizmu, na prvotné úpravy dostala i dotáciu. Pre TASR to uviedol starosta obce Milan Červenka.



Futbalové ihrisko v Dedinkách sa nachádza v blízkosti centra obce neďaleko brehu vodnej nádrže. Samospráva by nevyužívanú plochu chcela pretvoriť na nový autokemping, v prvej fáze počíta s 20 kempovacími miestami. „Malo by ísť o plnohodnotné zariadenie, návštevníci by mali elektrinu, vodu, prípadne internet. Ide o oplotenú lokalitu, takže celý areál bude aj chránený,“ priblížil starosta.



Projekt autokempingu v Dedinkách prostredníctvom programu Terra Incognita podporil aj Košický samosprávny kraj, pre obec vyčlenil sumu 47.000 eur. „Tieto prostriedky budú použité na budovu sociálneho zázemia. Budú tu sprchy, toalety a miestnosť pre obsluhu kempingu,“ dodal Červenka s tým, že obnovu budovy s bývalými šatňami chcú stihnúť do konca tohtoročnej jesene.



Obec Dedinky patrí k najvýznamnejším centrám cestovného ruchu v južnej časti Slovenského raja. Dedina je východiskovým bodom viacerých turistických trás, lákadlom pre návštevníkov je i samotná vodná nádrž Palcmanská Maša. Obec v rámci rozvoja turizmu v roku 2023 po desaťročí zrekonštruovala a opätovne sprevádzkovala aj jednosedačkovú lanovku, ktorá vedie z Dediniek na planinu Geravy.