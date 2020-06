Futbalové leto pre deti bude v Mikuláši i tento rok, začne sa 30. júna

Liptovský Mikuláš 20. júna (TASR) - Projekt Futbalové leto je aj v tomto roku nachystaný pre deti z Liptovského Mikuláša vo veku od šesť do 14 rokov. Akcia sa začína v utorok 30. júna a pokračuje prakticky celé prázdniny. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková s tým, že pôjde už o šiesty ročník podujatia.



Ide o tréningy, ktoré sa uskutočnia trikrát v týždni, vždy v utorok, v stredu a v piatok od 17.00 h do 18.30 h. Tréningový proces zabezpečujú kvalifikovaní tréneri s licenciou. Projekt je určený pre futbalistov, pre všetky deti, ktoré chcú s futbalom začať, ale aj pre tých, ktorí chcú počas prázdnin vyplniť voľný čas športovaním. "Zhodli sme sa, že by bola veľká škoda, keby sme s projektom nepokračovali aj v tomto roku. Deti sa môžu zapojiť kedykoľvek a všetky sú u nás vítané. Podľa veku a úrovne futbalových zručností ich rozdelíme na prípravku, na mladších a starších žiakov," načrtol Pavol Demenčík za organizátorský klub ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová.



Zásadnou zmenou oproti predošlým rokom je zmena miesta. Keďže na domovskom ihrisku v Liptovskej Ondrašovej práve revitalizujú hraciu plochu, projekt bude fungovať na školskom futbalovom ihrisku Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Ihrisko sa nachádza v Palúdzke na Petrovičovom nábreží. "Veríme, že deti, ale aj rodičia si od nás odnesú veľa pekných športových zážitkov," dodal Demenčík.



Podrobnejšie informácie záujemcovia dostanú na trenerziacilo@gmail.com, www.skondrasova.sk.