< sekcia Regióny
Futbalový duel v Trnave sa zaobišiel bez incidentov a zásahov polície
Futbalový duel bol organizátorom označený ako rizikový.
Autor TASR
Trnava 15. augusta (TASR) - Štvrtkový (14. 8.) futbalový zápas medzi Spartakom Trnava a rumunským tímom Universitatea Craiova sa zaobišiel v Trnave bez incidentov a policajných zásahov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Polícia neeviduje žiadne protiprávne konanie ani incidenty, ktoré by si vyžiadali služobný zákrok. Fanúšikovia oboch táborov fandili športovo, čím prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry počas celého zápasu,“ priblížila polícia. Futbalový duel bol organizátorom označený ako rizikový.
„Polícia neeviduje žiadne protiprávne konanie ani incidenty, ktoré by si vyžiadali služobný zákrok. Fanúšikovia oboch táborov fandili športovo, čím prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry počas celého zápasu,“ priblížila polícia. Futbalový duel bol organizátorom označený ako rizikový.