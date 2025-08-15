Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Regióny

Futbalový duel v Trnave sa zaobišiel bez incidentov a zásahov polície

.
Na snímke základná jedenástka Trnavy pózuje pred odvetným zápasom 3. predkola Konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a Universitatea Craiova vo štvrtok 14. augusta 2025 v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Futbalový duel bol organizátorom označený ako rizikový.

Autor TASR
Trnava 15. augusta (TASR) - Štvrtkový (14. 8.) futbalový zápas medzi Spartakom Trnava a rumunským tímom Universitatea Craiova sa zaobišiel v Trnave bez incidentov a policajných zásahov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia neeviduje žiadne protiprávne konanie ani incidenty, ktoré by si vyžiadali služobný zákrok. Fanúšikovia oboch táborov fandili športovo, čím prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry počas celého zápasu,“ priblížila polícia. Futbalový duel bol organizátorom označený ako rizikový.

.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške