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Futbalový štadión nesie názov po bývalom hráčovi Júliusovi Kondrlíkovi
Július Kondrlík sa narodil 20. marca 1946 a zomrel 2. februára 2019.
Autor TASR
Detva 5. septembra (TASR) - Mestský futbalový štadión v Detve nesie názov po bývalom významnom hráčovi Júliusovi Kondrlíkovi. Odhalenie pamätnej tabule bolo v sobotu popoludní súčasťou osláv 90. výročia organizovaného detvianskeho futbalu. TASR o tom informovala Valéria Čiamporová z mestského úradu v Detve.
Bývalý Kondrlíkov spoluhráč Ján Murín z Detvy uviedol, že zosnulého futbalistu poznal od svojich šiestich rokov a pamätá si, čo všetko pre mesto a klub urobil. „Mal dobre stavané telo, skvelé tréningové jednotky, rástol veľmi vysoko a hneď mal niekoľko lukratívnych ponúk,“ objasnil. Dodal, že celý svoj futbalový život zasvätil jednému klubu a jeho fanúšikom. Počas jeho hráčskej kariéry ho však volali hrať do viacerých významných futbalových klubov v Bratislave i v Prahe. „Keď mal asi pred 30. narodeninami, chceli ho do Košíc. Vedenie bývalých detvianskych strojární však bolo také silné, že Julo nakoniec ostal pod Poľanou,“ zdôraznil s tým, že mu vytvorili podmienky a ostal hrať v Detve. Podľa Murína to bolo 21 hráčskych sezón. „Maximálne si zaslúži to, že futbalový štadión nesie jeho neho. Nielen, že dlho hrával, ale bol jednou z najväčších hviezd, aké vtedy po československých trávnikoch behali,“ podotkol. Pamätnú tabuľu slávnostne odhalila najbližšia rodina Kondrlíka, medzi nimi aj manželka Viera. Na ceremónii sa zúčastnili aj bývalí futbaloví hráči, tréneri a široká verejnosť.
Čiamporová priblížila, že na štadióne sa v sobotu uskutočnil aj zápas medzi futbalovými klubmi z Detvy a z Banskej Bystrice. Súčasťou programu boli sprievodné aktivity pre deti i zápas futbalovej prípravky.
Deň venovali pripomenutiu bohatej histórie futbalu v Detve, športových úspechov i ľudí, ktorí sa počas uplynulých deviatich desaťročí zaslúžili o jeho rozvoj. Mesto si zároveň uctilo osobnosti, funkcionárov, trénerov, hráčov a priaznivcov, ktorí svojou prácou a nadšením pomáhali budovať futbalovú tradíciu v Detve.
Július Kondrlík sa narodil 20. marca 1946 a zomrel 2. februára 2019.
Bývalý Kondrlíkov spoluhráč Ján Murín z Detvy uviedol, že zosnulého futbalistu poznal od svojich šiestich rokov a pamätá si, čo všetko pre mesto a klub urobil. „Mal dobre stavané telo, skvelé tréningové jednotky, rástol veľmi vysoko a hneď mal niekoľko lukratívnych ponúk,“ objasnil. Dodal, že celý svoj futbalový život zasvätil jednému klubu a jeho fanúšikom. Počas jeho hráčskej kariéry ho však volali hrať do viacerých významných futbalových klubov v Bratislave i v Prahe. „Keď mal asi pred 30. narodeninami, chceli ho do Košíc. Vedenie bývalých detvianskych strojární však bolo také silné, že Julo nakoniec ostal pod Poľanou,“ zdôraznil s tým, že mu vytvorili podmienky a ostal hrať v Detve. Podľa Murína to bolo 21 hráčskych sezón. „Maximálne si zaslúži to, že futbalový štadión nesie jeho neho. Nielen, že dlho hrával, ale bol jednou z najväčších hviezd, aké vtedy po československých trávnikoch behali,“ podotkol. Pamätnú tabuľu slávnostne odhalila najbližšia rodina Kondrlíka, medzi nimi aj manželka Viera. Na ceremónii sa zúčastnili aj bývalí futbaloví hráči, tréneri a široká verejnosť.
Čiamporová priblížila, že na štadióne sa v sobotu uskutočnil aj zápas medzi futbalovými klubmi z Detvy a z Banskej Bystrice. Súčasťou programu boli sprievodné aktivity pre deti i zápas futbalovej prípravky.
Deň venovali pripomenutiu bohatej histórie futbalu v Detve, športových úspechov i ľudí, ktorí sa počas uplynulých deviatich desaťročí zaslúžili o jeho rozvoj. Mesto si zároveň uctilo osobnosti, funkcionárov, trénerov, hráčov a priaznivcov, ktorí svojou prácou a nadšením pomáhali budovať futbalovú tradíciu v Detve.
Július Kondrlík sa narodil 20. marca 1946 a zomrel 2. februára 2019.