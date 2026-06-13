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Futbalový štadión v Detve oficiálne uviedli do prevádzky
Areál začína po rekonštrukcii využívať aj miestny športový klub Detva v pohybe.
Autor TASR
Detva 13. júna (TASR) - Futbalový a atletický štadión v Detve po ročnej rekonštrukcii oficiálne uviedli v týchto dňoch do prevádzky. Sprístupnili ho tak športovým klubom, školám aj širokej verejnosti. TASR o tom informovala Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
Dodala, že o podmienkach využívania areálu budú verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky Správy športových zariadení mesta Detva. Zverejnia prevádzkový poriadok, kde určia návštevné hodiny pre záujemcov. Podľa Parobkovej potrebujú všetko skĺbiť s tréningami športových klubov i so zápasmi. Samospráva zároveň vyzýva ľudí, aby sa v priestore správali zodpovedne a neničili ho.
Obnova sa týkala celého športového areálu, futbalového ihriska aj atletickej časti. Ihrisko s rozmermi 105 krát 72 metrov doplnili o nový závlahový systém. Okrem neho obnovili aj atletickú dráhu a sektory na jednotlivé disciplíny. Sú to napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke, ďalej sektor na skok do diaľky a trojskok, na hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvorili aj priestor na skok do výšky i vrh guľou. Celková cena diela dosiahla vyše 800.000 eur. Rekonštrukciu financovali prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z eurofondov a z rozpočtu mesta.
Areál začína po rekonštrukcii využívať aj miestny športový klub Detva v pohybe. Jeho predsedníčka a trénerka Miriam Moravíková TASR povedala, že je to pre nich veľký krok vpred. „Je to darček hlavne pre deti, pre našich 100 atlétov v klube, ktorých združujeme. Naše tréningy dostanú úplne inú dimenziu,“ zdôraznila. Podľa nej si každý jeden z atlétov nájde svoju disciplínu, v ktorej sa bude môcť zdokonaľovať. „Najmenší trénujú všetko, pretože ich vedieme k všeobecnej príprave,“ podotkla. V rámci detskej a mládežníckej atletiky sa klub zúčastňuje na súťažiach Slovenského atletického zväzu.
V športovom klube Detva v pohybe sa dospelí i deti venujú atletike, behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu. Súčasťou sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa.
Dodala, že o podmienkach využívania areálu budú verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky Správy športových zariadení mesta Detva. Zverejnia prevádzkový poriadok, kde určia návštevné hodiny pre záujemcov. Podľa Parobkovej potrebujú všetko skĺbiť s tréningami športových klubov i so zápasmi. Samospráva zároveň vyzýva ľudí, aby sa v priestore správali zodpovedne a neničili ho.
Obnova sa týkala celého športového areálu, futbalového ihriska aj atletickej časti. Ihrisko s rozmermi 105 krát 72 metrov doplnili o nový závlahový systém. Okrem neho obnovili aj atletickú dráhu a sektory na jednotlivé disciplíny. Sú to napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke, ďalej sektor na skok do diaľky a trojskok, na hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvorili aj priestor na skok do výšky i vrh guľou. Celková cena diela dosiahla vyše 800.000 eur. Rekonštrukciu financovali prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z eurofondov a z rozpočtu mesta.
Areál začína po rekonštrukcii využívať aj miestny športový klub Detva v pohybe. Jeho predsedníčka a trénerka Miriam Moravíková TASR povedala, že je to pre nich veľký krok vpred. „Je to darček hlavne pre deti, pre našich 100 atlétov v klube, ktorých združujeme. Naše tréningy dostanú úplne inú dimenziu,“ zdôraznila. Podľa nej si každý jeden z atlétov nájde svoju disciplínu, v ktorej sa bude môcť zdokonaľovať. „Najmenší trénujú všetko, pretože ich vedieme k všeobecnej príprave,“ podotkla. V rámci detskej a mládežníckej atletiky sa klub zúčastňuje na súťažiach Slovenského atletického zväzu.
V športovom klube Detva v pohybe sa dospelí i deti venujú atletike, behu, cyklistike, skialpinizmu i bežeckému lyžovaniu. Súčasťou sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa.