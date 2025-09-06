< sekcia Regióny
Futbalový turnaj v Lipanoch prepojil rôzne komunity
Tento rok sa organizátori rozhodli pripraviť dobrovoľnú zbierku pre rodinu v ťažkej životnej situácii.
Autor TASR
Lipany 6. septembra (TASR) - Futbalový štadión ŠK Odeva Lipany sa v piatok (5. 9.) zaplnil hráčmi aj fanúšikmi, ktorí prišli podporiť 18. ročník komunitného futbalového turnaja nesúceho motto Nie je dôležitá farba pleti, ale farba dresu. Na ihrisku sa predstavilo desať družstiev, nechýbali tímy z komunitných centier Lipany, Sečovce a Šarišská Poruba, zástupcovia Ozbrojených síl (OS) SR, Policajného zboru SR i študenti stredných škôl. Podujatie, ktoré organizovalo Komunitné centrum Lipany, zariadenie Arcidiecéznej charity Košice (ACHK), prinieslo nový charitatívny rozmer v podobe dobročinnej zbierky na podporu rodiny v ťažkej životnej situácii. TASR o tom informovala Silvia Hrabčáková z ACHK.
„V rámci aktivít Komunitného centra Lipany sme zorganizovali už 18. ročník futbalového turnaja amatérskych hráčov, ktorý prepája rôzne komunity. Verím, že futbal má silu nielen spájať ľudí a búrať predsudky, ale aj prinášať nádej a pomoc iným,“ uviedla Martina Slaninová, vedúca Komunitného centra Lipany.
Podľa primátora Lipian Vladimíra Janošíka sú podobné podujatia dôkazom, že spolužitie môže fungovať, ak sa hľadá to, čo ľudí spája. „Žijeme tu spolu a chceme spolu nažívať. Tak, ako sa dnes pri športe spája charita s pomocou, želám si, aby sme rovnako vedeli stáť pri sebe aj v každodennom živote a spoločnej práci. To je cesta, ako budovať silné a jednotné komunity,“ zdôraznil.
Víťazstvo si odniesli vojaci z 20. práporu logistiky Prešov. Ako povedal ich kapitán Andrej Kontra, prišli podporiť dobrú myšlienku, reprezentovať OS SR a ukázať, že nezáleží na farbe pleti ani na povolaní. „Víťazstvo nás potešilo, ale skutočnou výhrou je, že sme tu mohli byť spolu a podporiť komunitu,“ uviedol Kontra.
„Vidieť vás, športovcov všetkých generácií, Rómov aj nerómov, študentov, policajtov či vojakov, ako hráte s nadšením, je pre mňa skutočná inšpirácia. Vaša účasť je akoby reklamou na radosť a na to, čo charita v pravom slova zmysle znamená,“ dodal zástupca riaditeľa ACHK Vladimír Grešš.
