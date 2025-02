Futbalový zápas v Ružomberku si vyžiada dopravné obmedzenia

Ružomberok 8. februára (TASR) - Futbalový zápas medzi MFK Ružomberok a ŠK Slovan Bratislava v nedeľu (9. 2.) v Ružomberku si vyžiada dopravné a bezpečnostné opatrenia. Upozornila na to v sobotu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Polícia v súvislosti s futbalovým zápasom pristúpi k čiastočnej uzávere Ulice Dušana Makovického od Hrabovskej cesty po križovatku so Športovou ulicou, a to od 14.30 h do približne 18.00 h. "Ďalším opatrením bude zákaz státia na Športovej ulici. Vstup na štadión z Makovického ulice na tribúnu B bude uzavretý," doplnila polícia.



Opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku bude realizovať polícia v okolí futbalového štadióna a v meste pred, počas a po skončení futbalového zápasu.



Ľudí policajti vyzvali, aby sa správali slušne, športovo a rešpektovali ich pokyny.