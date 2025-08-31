< sekcia Regióny
Futbalový zápas v Trnave bude pod zvýšeným dohľadom polície
Polícia zároveň upozornila na možné dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Trnava 31. augusta (TASR) - Polícia bude v nedeľu vo zvýšenej miere dohliadať na verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky najmä v okolí Štadióna Antona Malatinského v Trnave. Dôvodom je futbalový zápas medzi trnavským Spartakom a DAC Dunajská Streda, ktorý sa začne o 19.00 h. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Polícia zároveň upozornila na možné dopravné obmedzenia. „Policajti budú v prípade potreby, z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku, uzatvárať Kollárovu ulicu v Trnave, a to na nevyhnutne potrebný čas. Prípadná uzávera bude pravdepodobne od Rázusovej ulice po nákupné centrum,“ ozrejmila. Organizátor zápas nevyhodnotil ako rizikový.
