Futbalový zápas v Trnave bude pod zvýšeným dohľadom polície

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Polícia zároveň upozornila na možné dopravné obmedzenia.

Autor TASR
Trnava 31. augusta (TASR) - Polícia bude v nedeľu vo zvýšenej miere dohliadať na verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky najmä v okolí Štadióna Antona Malatinského v Trnave. Dôvodom je futbalový zápas medzi trnavským Spartakom a DAC Dunajská Streda, ktorý sa začne o 19.00 h. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Polícia zároveň upozornila na možné dopravné obmedzenia. „Policajti budú v prípade potreby, z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku, uzatvárať Kollárovu ulicu v Trnave, a to na nevyhnutne potrebný čas. Prípadná uzávera bude pravdepodobne od Rázusovej ulice po nákupné centrum,“ ozrejmila. Organizátor zápas nevyhodnotil ako rizikový.
