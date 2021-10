Fyziatrické oddelenie handlovskej nemocnice má nové vybavenie

Handlová 21. októbra (TASR) - Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie nemocnice v Handlovej získalo nové vybavenie pre pacientov. Od októbra ho vedie i nová primárka Mariana Strúčková, tá na poste vystriedala Júliusa Kádera, ktorý odišiel do dôchodku. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Martina Pavliková.



Strúčkovej sa podarilo po dohode s vedením nemocnice získať nové priestory pre individuálnu rehabilitáciu. "Čakáme tiež na dodanie trakčného ležadla a nového ultrazvukového prístroja. V čase od 13.00 do 14.00 h máme v ambulancii čas vyhradený na predpis zdravotných pomôcok. V budúcnosti nás čaká ďalšie rozšírenie poskytovaných služieb, a to podľa požiadaviek pacientov a vedenia nemocnice," uviedla lekárka.



Nová primárka nastúpila do handlovskej nemocnice 1. októbra, začínala ako sekundárny lekár v nemocnici v Partizánskom a v roku 2000 získala atestáciu z vnútorného lekárstva. Neskôr pracovala v bojnických kúpeľoch, bojnickej nemocnici a na uniklinike v Prievidzi. V roku 2005 získala atestáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Má certifikát inštruktora metódy Pilates a SM systém.